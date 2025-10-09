हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरे बाप रे! बाघ के साथ लिप लॉक करता दिखा शख्स- पंजे खोल युवक से जा लिपटा दरिंदा- वीडियो वायरल

अरे बाप रे! बाघ के साथ लिप लॉक करता दिखा शख्स- पंजे खोल युवक से जा लिपटा दरिंदा- वीडियो वायरल

जंगल का राजा समझे जाने वाले टाइगर को इतने करीब से देखना ही जोखिम भरा होता है और यहां इंसान ने उसके साथ बेतहाशा प्यार जताया है. इस अनोखी बॉन्डिंग ने इंटरनेट पर हर किसी को हैरान कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Oct 2025 07:07 AM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ ही जाता है जो लोगों को हैरान भी करता है और सोचने पर भी मजबूर कर देता है. कभी जानवरों की मासूम हरकतें दिल छू लेती हैं तो कभी इंसानों की हिम्मत लोगों को दंग कर देती है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाघ के साथ लिपलॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है. यह नजारा जितना अजीब है उतना ही चौंकाने वाला भी है क्योंकि जंगल का राजा समझे जाने वाले टाइगर को इतने करीब से देखना ही जोखिम भरा होता है और यहां इंसान ने उसके साथ बेतहाशा प्यार जताया है. इस अनोखी बॉन्डिंग ने इंटरनेट पर हर किसी को हैरान कर दिया है.

टाइगर से लिपलॉक करते दिखा शख्स

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स बाघ के बेहद करीब बैठा हुआ है. न केवल वह बाघ के पास है बल्कि उसके मुंह से अपने होंठ सटाकर लिपलॉक करता नजर आ रहा है. बाघ भी पूरी शांति से इस पल को महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है. आमतौर पर बाघ का नाम सुनते ही लोग दूर भागते हैं लेकिन इस शख्स ने जिस तरह से उसे गले लगाया और होंठों से चुंबन दिया, उसने लोगों को हैरत में डाल दिया है. बाघ भी अपने पंजे फैलाकर शख्स से ऐसे लिपटा जैसे कोई महबूबा अपने महबूब से लिपटती है.

बेहद खतरनाक साबित हो सकती है इस तरह की हरकत

यह वीडियो भले ही इंटरनेट पर धूम मचा रहा है लेकिन यह भी सच है कि जंगली जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार कभी भी अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है. हालांकि, यह इंसान और बाघ के बीच के प्यार और भरोसे की एक अनोखी मिसाल है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

यूजर्स ने खूब लिए मजे

वीडियो को Mihal Tiger नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई वो लड़की नहीं है, बाघ है. एक पंजा और खेल खत्म. एक और यूजर ने लिखा...गर्लफ्रेंड रखने से तो अच्छा ही है कि बाघ से प्यार कर लो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लड़की को किस करना बाघ को किस करने के बराबर ही है वैसे भी.

Published at : 09 Oct 2025 07:07 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Liplock With Tiger
