मौत का लाइव वीडियो... चलती ट्रेन के गेट पर लटककर बना रहा था रील, खंभे से टकराया और निकल गई जान

Live Death Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कई बार लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटककर रील बनाता नजर आ रहा है. वीडियो में दिखता है कि वह कैमरे के सामने स्टाइल मारते हुए ट्रेन के बाहर झूल रहा है, लेकिन अगले ही पल एक खंभे से जोरदार टक्कर होती है और उसकी मौके पर ही जान चली जाती है. यह हादसा इतना अचानक हुआ कि देखने वालों की सांसें थम गई. कुछ सेकंड की लाइक्स और व्यूज पाने की चाह ने एक परिवार से उसका अपना छीन लिया. यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे भागना कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मांग लेता है.

चलती ट्रेन की खिड़की पर खड़े होकर एक लड़का वीडियो बनाते हुए स्टंटबाज़ी कर रहा था।



तभी अचानक उसका हाथ ट्रैक किनारे लगे खंभे से टकरा गया और वह नीचे जा गिरा,



आजकल लोग कुछ सेकंड की रील और वायरल होने के लिए अपनी ही जान खतरे में डाल रहे हैं,



ट्रेन में इस तरह की स्टंटबाज़ी कभी भी… pic.twitter.com/67sDSrfyjs — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 8, 2026

वीडियो में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

वायरल क्लिप में साफ दिखता है कि युवक चलती ट्रेन के दरवाजे पर खतरनाक तरीके से लटका हुआ है और रील बनाने की कोशिश कर रहा है. उसके चेहरे पर बेफिक्री दिख रही होती है, लेकिन अगले ही पल वह पास के पोल से जोरदार टकरा जाता है. हादसा इतना तेज होता है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता. वहां मौजूद लोग भी कुछ समझ पाते, उससे पहले सब खत्म हो चुका था. यह वीडियो देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कुछ सेकंड के वीडियो के लिए कोई अपनी जान को दांव पर कैसे लगा सकता है.

यह भी पढ़ेंः जीरो सिविक सेंस... मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट को लोगों ने बना दिया डस्टबिन, वीडियो वायरल

वायरल होने की चाहत बन रही जानलेवा

आज के दौर में सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ पाने के चकर में लोग अपनी सुरक्षा तक भूल जाते हैं. ट्रेन की छत पर चढ़ना, दरवाजे पर लटकना या सड़क के बीच खतरनाक स्टंट करना अब आम होता जा रहा है. वही रील बनाने के चक्कर में जान गंवाने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई युवक-युवतियां वीडियो बनाने के दौरान हादसों का शिकार हो चुके हैं. हर बार हादसे के बाद अफसोस जताया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कोई नया वीडियो सामने आ जाता है. एक छोटी-सी रील के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, यह ऐसे हादसे बार-बार याद दिलाते हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया दुख और गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. एक यूजर ने लिखा, “कुछ लाइक्स के लिए जिंदगी गंवा देना सबसे बड़ी बेवकूफी है.” दूसरे ने कहा, “रील्स का यह पागलपन कब रुकेगा?” कई लोगों ने दुख जताते हुए लिखा कि इस हादसे ने एक परिवार को जिंदगीभर का दर्द दे दिया. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ऐसे वीडियो देखकर बाकी युवाओं को सबक लेना चाहिए. साथ ही लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर सख्त रोक लगनी चाहिए.

यह भी पढ़ेंः 'गन्ने के साथ हुआ अन्याय' शख्स ने गन्ने के जूस की कर दी ऐसी की तैसी, वीडियो देख खौल उठेगा खून