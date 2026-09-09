सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं. वीडियो में एक महिला ट्रेन की ऊपरी बर्थ पर बैठी दिखाई दे रही है और उसके आसपास खाने से भरे कई बर्तन रखे हुए हैं. महिला बड़े आराम से एक बर्तन से चावल निकालती है और स्टील की प्लेट में परोसती है. इसके बाद वह दूसरे बर्तन से चिकन निकालकर उसी प्लेट में रख देती है. फिर यही खाना वह अपने साथ सफर कर रहे परिवार के सदस्यों को परोसती नजर आती है. यानी ट्रेन के अंदर सफर के साथ-साथ परिवार के लिए पूरा खाना भी तैयार था और उसे परोसने का इंतजाम भी.

ऊपर की बर्थ पर रखे थे कई बर्तन, फिर शुरू हुई खाने की सर्विस

वीडियो में महिला के पास कई अलग-अलग बर्तन दिखाई देते हैं. एक में चावल और दूसरे में चिकन रखा नजर आता है. महिला पहले चावल प्लेट में निकालती है और फिर उसके ऊपर चिकन परोस देती है. इसके बाद वह प्लेट लेकर अपने परिवार की तरफ बढ़ती है. देखने में ऐसा लगता है कि परिवार ने सफर के दौरान बाहर का खाना खरीदने के बजाय घर से ही पूरा इंतजाम कर लिया था. ट्रेन की बर्थ पर बैठे-बैठे खाना परोसने का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो ने छेड़ दी बहस, किसी ने कहा- घर का खाना है भाई!

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि परिवार अपने साथ घर का खाना लेकर सफर कर रहा है तो इसमें हैरानी की क्या बात है. उनका मानना है कि घर का खाना पसंद करने वाले लोग लंबी यात्रा में पहले से खाना साथ लेकर चलते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने ट्रेन के अंदर खाने के इतने सारे बर्तन रखने और खाना परोसने के तरीके पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि ट्रेन सार्वजनिक जगह है, इसलिए वहां सफाई और दूसरे यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है.

ट्रेन में पहले भी वायरल हो चुके हैं ऐसे 'देसी किचन'

यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन के अंदर खाने का इंतजाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो. इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें यात्री ट्रेन के अंदर परिवार के लिए खाना तैयार करते या परोसते नजर आए हैं. अगस्त में एक शख्स का वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें उसने ट्रेन की बर्थ को ही छोटी सी रसोई जैसा बना लिया था. वह परिवार के लिए सैंडविच तैयार कर रहा था. खास बात यह थी कि उसने ग्लव्स और हेयरनेट पहन रखा था और उसके आसपास प्लेटें और खाने की चीजें भी करीने से रखी हुई थीं.

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फरवरी में भी ट्रेन के अंदर सैंडविच बनाते परिवार का वीडियो हुआ था वायरल

इससे पहले फरवरी में भी एक परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था. इसमें परिवार के लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर वेजिटेबल सैंडविच तैयार करते नजर आए थे. उस वीडियो ने भी लोगों के बीच यही बहस छेड़ दी थी कि ट्रेन में सफर के दौरान घर का खाना ले जाना अलग बात है, लेकिन वहीं खाना तैयार करने या बड़े स्तर पर खाना परोसने को लेकर सार्वजनिक जगह के नियम और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना कितना जरूरी है.

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