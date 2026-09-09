Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'दीदी बिस्तर भी ले आती' ट्रेन में पूरा रसोईघर लेकर बैठ गई महिला-भड़के यूजर्स

'दीदी बिस्तर भी ले आती' ट्रेन में पूरा रसोईघर लेकर बैठ गई महिला-भड़के यूजर्स

वीडियो में महिला के पास कई अलग-अलग बर्तन दिखाई देते हैं. एक में चावल और दूसरे में चिकन रखा नजर आता है. महिला पहले चावल प्लेट में निकालती है और फिर उसके ऊपर चिकन परोस देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Sep 2026 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं. वीडियो में एक महिला ट्रेन की ऊपरी बर्थ पर बैठी दिखाई दे रही है और उसके आसपास खाने से भरे कई बर्तन रखे हुए हैं. महिला बड़े आराम से एक बर्तन से चावल निकालती है और स्टील की प्लेट में परोसती है. इसके बाद वह दूसरे बर्तन से चिकन निकालकर उसी प्लेट में रख देती है. फिर यही खाना वह अपने साथ सफर कर रहे परिवार के सदस्यों को परोसती नजर आती है. यानी ट्रेन के अंदर सफर के साथ-साथ परिवार के लिए पूरा खाना भी तैयार था और उसे परोसने का इंतजाम भी.

ऊपर की बर्थ पर रखे थे कई बर्तन, फिर शुरू हुई खाने की सर्विस

वीडियो में महिला के पास कई अलग-अलग बर्तन दिखाई देते हैं. एक में चावल और दूसरे में चिकन रखा नजर आता है. महिला पहले चावल प्लेट में निकालती है और फिर उसके ऊपर चिकन परोस देती है. इसके बाद वह प्लेट लेकर अपने परिवार की तरफ बढ़ती है. देखने में ऐसा लगता है कि परिवार ने सफर के दौरान बाहर का खाना खरीदने के बजाय घर से ही पूरा इंतजाम कर लिया था. ट्रेन की बर्थ पर बैठे-बैठे खाना परोसने का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो ने छेड़ दी बहस, किसी ने कहा- घर का खाना है भाई!

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि परिवार अपने साथ घर का खाना लेकर सफर कर रहा है तो इसमें हैरानी की क्या बात है. उनका मानना है कि घर का खाना पसंद करने वाले लोग लंबी यात्रा में पहले से खाना साथ लेकर चलते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने ट्रेन के अंदर खाने के इतने सारे बर्तन रखने और खाना परोसने के तरीके पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि ट्रेन सार्वजनिक जगह है, इसलिए वहां सफाई और दूसरे यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है.

ट्रेन में पहले भी वायरल हो चुके हैं ऐसे 'देसी किचन'

यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन के अंदर खाने का इंतजाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो. इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें यात्री ट्रेन के अंदर परिवार के लिए खाना तैयार करते या परोसते नजर आए हैं. अगस्त में एक शख्स का वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें उसने ट्रेन की बर्थ को ही छोटी सी रसोई जैसा बना लिया था. वह परिवार के लिए सैंडविच तैयार कर रहा था. खास बात यह थी कि उसने ग्लव्स और हेयरनेट पहन रखा था और उसके आसपास प्लेटें और खाने की चीजें भी करीने से रखी हुई थीं.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

फरवरी में भी ट्रेन के अंदर सैंडविच बनाते परिवार का वीडियो हुआ था वायरल

इससे पहले फरवरी में भी एक परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था. इसमें परिवार के लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर वेजिटेबल सैंडविच तैयार करते नजर आए थे. उस वीडियो ने भी लोगों के बीच यही बहस छेड़ दी थी कि ट्रेन में सफर के दौरान घर का खाना ले जाना अलग बात है, लेकिन वहीं खाना तैयार करने या बड़े स्तर पर खाना परोसने को लेकर सार्वजनिक जगह के नियम और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना कितना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
राहुल गांधी से लेकर हिमंत बिस्वा सरमा पर चढ़ा 1980s Retro Trend का खुमार- शेयर की तस्वीरें
राहुल गांधी से लेकर हिमंत बिस्वा सरमा पर चढ़ा 1980s Retro Trend का खुमार- शेयर की तस्वीरें
ट्रेंडिंग
IIT Bombay की HOD ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
IIT Bombay की HOD ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
ट्रेंडिंग
ज्वालामुखी में हुआ जोरदार धमाका? विस्फोट देख फटी रह जाएंगी आंखें
ज्वालामुखी में हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट देख फटी रह जाएंगी आंखें
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर के पास आई यूट्यूब इनकम, वीडियो में खुद बताया कितनी की कमाई
सीमा हैदर के पास आई यूट्यूब इनकम, वीडियो में खुद बताया कितनी की कमाई
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 Episode 2 Review: Gullu, Aasif & Yung DSA में कौन बनेगा पहला Captain?
Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान युद्ध में दलाली करने वाले पाकिस्तान की हालत खस्ता, क्या बोले ख्वाजा आसिफ?
US-ईरान युद्ध में दलाली करने वाले पाकिस्तान की हालत खस्ता, क्या बोले ख्वाजा आसिफ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
नौकरी
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Launch LIVE Updates: महज 4 घंटे बाद लॉन्च होगी नई iPhone सीरीज, जानें एक-एक पॉइंट
महज 4 घंटे बाद लॉन्च होगी नई iPhone सीरीज, जानें एक-एक पॉइंट
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget