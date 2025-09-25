दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर आपको तरह-तरह की वीडियो वायरल होते हुए नजर आ जाते हैं. जिनमें अक्सर लोग अजीब-सी हरकतें करते दिख जाते हैं. इन दिनों एक बड़ा ही हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के लवर को बेड के अंदर पकड़ा है. बेड खोलते ही पूरी पोल खुल गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पति ने मौके पर ही पत्नी के लवर को पकड़ लिया है.

लोग इस वाकये को देखकर हैरान हैं तो कुछ लोग मजे ले रहे हैं. अलग-अलग यूजर्स इस पर अलग-अलग तरह के कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

पत्नी के लवर को बेड में पकड़ा

आजकल शादीशुदा रिश्तों में बेवफाई की खबरें आम हो चुकी हैं. कभी पति धोखा देता है तो कभी पत्नी और आए दिन ऐसे किस्से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पति अपने बेडरूम में जाता है और जैसे ही बेडशीट हटाकर बेड खोलता है.

यह भी पढ़ें:सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, राष्ट्रपति मुर्मू की करते हैं सुरक्षा; लुक देखकर हो जाएंगे फैन

उसके अंदर उसकी पत्नी का लवर छिपा मिलता है. पति के साथ कुछ लोग और भी मौजूद होते हैं जिनके हाथों में डंडा है. इसके बाद क्या हुआ यह वीडियो में नहीं दिखाया जाता. लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बहुत से लोगों के इस पर तरह-तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Dahej ke bed ke saath lover free pic.twitter.com/k83LiJxgot — Bhumika (@sankii_memer) September 24, 2025

यह भी पढ़ें:Video: माइक्रोस्कोप ने दिखाए फोन के अंदर मौजूद कीटाणु, बोले लोग- अब तो मोबाइल उठाने में भी डर लग रहा

लोग कर रहे हैं मजेदार कमेंट

वायरल हो रहे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sankii_memer नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 7.18 लाख बार से ज्यादा देखा जा चुका है. इस पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है ' अरे यह मेरे बगल वाले गांव का है.' एक और यूजर ने कमेंट किया है ' पतला सा डंडा भाई बेसबॉल बैट लेकर आता वह भी आयरन वाला.' एक और यूजर ने कमेंट किया है ' ऑलरेडी लवर हो तो शादी क्यों करते हैं अपने घर वालों को मनाना सीखो.'

यह भी पढ़ें: Video: यमराज की पोती! छत्ते ब्रेड और होठों पर चिपकी मधुमक्खियां खा गई लड़की! वीडियो देखने वालों के उड़े होश