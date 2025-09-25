Bees Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के चेहरे और हाथों पर कई मधुमक्खियां बैठी हैं, लेकिन वह पूरी तरह शांत और आराम से बिना डरे मधुमक्खियों के बीच बैठकर शहद खा रही है.

वीडियो देख घूमा लोगों का सिर

अक्सर लोग मधुमक्खियों से डरते हैं और जैसे ही मधुमक्खी उनके आसपास आती है, वे भागने लगते हैं. कुछ लोग तो केवल देख कर ही डर जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में लड़की ने यह साबित कर दिया कि अगर सही तरीके और धैर्य के साथ काम लिया जाए तो मधुमक्खियों के साथ डर के बिना भी व्यवहार किया जा सकता है.

जहाँ लोग मधुमक्खियों से भागते हैं 🐝

वहीं ये लड़की मुँह पर बैठी मधुमक्खियों संग आराम से शहद खा रही है 🍯🔥 क्या आप ऐसा कर पाएंगे या अल्लाह pic.twitter.com/sOQ7XGXlsB — Ayesha Khan (@ayeshakhan7003) September 25, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की के मुँह पर भी मधुमक्खियां बैठी हैं, फिर भी वह शहद का आनंद ले रही है. उसके चेहरे पर न डर है और न ही घबराहट. इसके अलावा वह हाथों में शहद लिए हुए है, जिसे वह धीरे-धीरे खा रही है. यह देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अगर मैं होता तो वहां आते ही भाग जाता.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

लोगों ने बताया कि मधुमक्खियों के साथ इस तरह का अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति का हाथ और चेहरे स्थिर रहे और वह अचानक किसी तरह की हरकत न करे. इससे मधुमक्खियां डरती नहीं हैं और हमला नहीं करती.

लोग इस वीडियो को देखकर हैरान और उत्साहित दोनों हैं. कई लोगों ने इसे बहादुरी का प्रदर्शन कहा है, तो कुछ ने इसे शहद खाने का अनोखा तरीका बताया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस लड़की की हिम्मत और धैर्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं.