Video: यमराज की पोती! छत्ते ब्रेड और होठों पर चिपकी मधुमक्खियां खा गई लड़की! वीडियो देखने वालों के उड़े होश
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लड़की मुंह और हाथों पर बैठी मधुमक्खियों के बीच शहद आराम से खा रही है. जबकि लोग मधुमक्खियों से डरकर भागते हैं, यह लड़की पूरी तरह शांत और निडर दिख रही है.
Bees Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के चेहरे और हाथों पर कई मधुमक्खियां बैठी हैं, लेकिन वह पूरी तरह शांत और आराम से बिना डरे मधुमक्खियों के बीच बैठकर शहद खा रही है.
वीडियो देख घूमा लोगों का सिर
अक्सर लोग मधुमक्खियों से डरते हैं और जैसे ही मधुमक्खी उनके आसपास आती है, वे भागने लगते हैं. कुछ लोग तो केवल देख कर ही डर जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में लड़की ने यह साबित कर दिया कि अगर सही तरीके और धैर्य के साथ काम लिया जाए तो मधुमक्खियों के साथ डर के बिना भी व्यवहार किया जा सकता है.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की के मुँह पर भी मधुमक्खियां बैठी हैं, फिर भी वह शहद का आनंद ले रही है. उसके चेहरे पर न डर है और न ही घबराहट. इसके अलावा वह हाथों में शहद लिए हुए है, जिसे वह धीरे-धीरे खा रही है. यह देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अगर मैं होता तो वहां आते ही भाग जाता.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
लोगों ने बताया कि मधुमक्खियों के साथ इस तरह का अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति का हाथ और चेहरे स्थिर रहे और वह अचानक किसी तरह की हरकत न करे. इससे मधुमक्खियां डरती नहीं हैं और हमला नहीं करती.
लोग इस वीडियो को देखकर हैरान और उत्साहित दोनों हैं. कई लोगों ने इसे बहादुरी का प्रदर्शन कहा है, तो कुछ ने इसे शहद खाने का अनोखा तरीका बताया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस लड़की की हिम्मत और धैर्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
