हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: यमराज की पोती! छत्ते ब्रेड और होठों पर चिपकी मधुमक्खियां खा गई लड़की! वीडियो देखने वालों के उड़े होश

Video: यमराज की पोती! छत्ते ब्रेड और होठों पर चिपकी मधुमक्खियां खा गई लड़की! वीडियो देखने वालों के उड़े होश

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लड़की मुंह और हाथों पर बैठी मधुमक्खियों के बीच शहद आराम से खा रही है. जबकि लोग मधुमक्खियों से डरकर भागते हैं, यह लड़की पूरी तरह शांत और निडर दिख रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

Bees Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के चेहरे और हाथों पर कई मधुमक्खियां बैठी हैं, लेकिन वह पूरी तरह शांत और आराम से बिना डरे मधुमक्खियों के बीच बैठकर शहद खा रही है.

वीडियो देख घूमा लोगों का सिर

अक्सर लोग मधुमक्खियों से डरते हैं और जैसे ही मधुमक्खी उनके आसपास आती है, वे भागने लगते हैं. कुछ लोग तो केवल देख कर ही डर जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में लड़की ने यह साबित कर दिया कि अगर सही तरीके और धैर्य के साथ काम लिया जाए तो मधुमक्खियों के साथ डर के बिना भी व्यवहार किया जा सकता है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की के मुँह पर भी मधुमक्खियां बैठी हैं, फिर भी वह शहद का आनंद ले रही है. उसके चेहरे पर न डर है और न ही घबराहट. इसके अलावा वह हाथों में शहद लिए हुए है, जिसे वह धीरे-धीरे खा रही है. यह देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अगर मैं होता तो वहां आते ही भाग जाता.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

लोगों ने बताया कि मधुमक्खियों के साथ इस तरह का अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति का हाथ और चेहरे स्थिर रहे और वह अचानक किसी तरह की हरकत न करे. इससे मधुमक्खियां डरती नहीं हैं और हमला नहीं करती. 

लोग इस वीडियो को देखकर हैरान और उत्साहित दोनों हैं. कई लोगों ने इसे बहादुरी का प्रदर्शन कहा है, तो कुछ ने इसे शहद खाने का अनोखा तरीका बताया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस लड़की की हिम्मत और धैर्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Published at : 25 Sep 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
ओटीटी
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने दावों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने बताया सच
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget