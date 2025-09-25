Major Rishabh Singh Sambyal: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ चीज़ वायरल होती रहती है, कई बार लोग अपने काम की वजह से तो कई बार अपने लुक्स की वजह से चर्चा में आ जाते हैं. इन दिनों जो शख्स खूब वायरल हो रहा है. वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारतीय सेना के मेजर ऋषभ सिंह संब्याल हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात यह जवान सिर्फ अपने कर्तव्य में ही नहीं. बल्कि अपने स्टाइलिश लुक और आत्मविश्वास के लिए भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तस्वीरें और वीडियो बार-बार शेयर कर रहे हैं. लोग उनके प्रोफेशनल अंदाज और स्टाइल की जमकर तारीफें कर रहे हैं.

वायरल हो रहा मेजर मेज़र ऋषभ सिंह संब्याल का स्टाइल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल का स्टाइल काफी चर्चा में है. उनकी फॉर्मल वर्दी में आत्मविश्वास और प्रोफेशनल अंदाज यूजर्स का ध्यान खींच रहे हैं. राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में तैनात होने के बावजूद उनका कूल और स्टाइलिश लुक साफ नजर आता है. वीडियो और तस्वीरों में वे हर काम ध्यान से करते दिख रहे हैं.चाहे सुरक्षा चेक हो या आसपास के माहौल पर नजर रखना. लोग उनकी गंभीरता, फोकस और शांत स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं.

यही वजह है कि उनके लोग सिर्फ उनके लुक ही नहीं. बल्कि उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड के भी दीवाने हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर कमेंट्स में लोग उनकी स्टाइल के मुरीद हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर अलग-अलग फैन पेजों से मेजर ऋषभ सिंह संब्याल के बहुत से वीडियो भी पोस्ट किए जाते हैं. जिनमें वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आते हैं

ऐसा रहा है उनका बैकग्राउंड

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जम्मू के रहने वाले और डोगरा राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. वह पहली बार 2021 में सुर्खियों में आए थे. उस समय वह जाट रेजिमेंट का लीड करने वाले कैप्टन के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल थे. उनकी टुकड़ी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी हासिल की थी. उनके नेतृत्व अनुशासन और बेहतरीन प्रदर्शन ने सैन्य हलकों में खूब सराहना बटोरी और उनके प्रोफेशनल अंदाज को लोगों ने नोटिस किया.

