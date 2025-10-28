Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है. एक शख्स की बाइक पंचर हो जाती है. इसके बाद जब वह बाइक से उतर टायर देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है. टायर में पंचर की वजह कोई कील नहीं, बल्कि एक सोने की चमचमाती अंगूठी होती है.

शख्स ने टायर से निकाली अंगूठी

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी बाइक के टायर को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है. उसे लगता है कि शायद कोई कील या कांच के टुकड़े से टायर पंचर हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वह टायर से फंसी चीज को निकालने की कोशिश करता है, वह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि टायर में कील नहीं, बल्कि एक सोने की अंगूठी फंसी हुई थी.

वह शख्स पहले तो कुछ पल तक यकीन नहीं कर पाता, फिर हंसने लगता है. वह कैमरे में अंगूठी को दिखाता है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने मजाक में लिखा, भाई की तो किस्मत पंचर में भी चमक गई. तो किसी ने कहा ऐसे पंचर हर किसी को नसीब नहीं होते.

यूजर्स बोले- ऐसे पंचर रोच हों

किसी ने कहा कि अगर हर बार टायर ऐसे पंचर होगा, तो मैं रोज पंचर करवा लूंगा. वहीं कुछ लोगों ने शक जताते हुए कहा कि अंगूठी नकली भी हो सकती है, लेकिन वीडियो की मजेदार स्थिति ने सभी का दिल जीत लिया है. लोग इस वीडियो को बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो कहां का है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन जिसने भी इसे देखा, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया.