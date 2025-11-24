Video: शख्स ने बना डाला लौकी का भर्ता! बैंगन और आलू पर शुरू हो गई बहस- यूजर्स बोले जिंदाबाद था और रहेगा- वीडियो वायरल
वीडियो की शुरुआत में शख्स एक बड़ी लौकी को तंदूर के मुंह पर रखकर उसे धीरे-धीरे अंदर स्लाइड करता है. तंदूर की आग और अंगारों की तपिश में लौकी का छिलका कुछ ही मिनटों में काला पड़ने लगता है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तंदूर में पूरी लौकी को डालकर उसे अंगारों पर पकाता है और फिर उसका भर्ता तैयार करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर आलू और बैंगन का भर्ता बनाया जाता है. वीडियो में तंदूर से निकली लौकी को मसाले, मिर्च, धनिया और तेल के साथ मिक्स करते हुए दिखाया गया है, लेकिन इस अनोखे कुकिंग स्टाइल से इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.
लौकी के भर्ते पर इंटरनेट पर छिड़ा संग्राम!
वीडियो की शुरुआत में शख्स एक बड़ी लौकी को तंदूर के मुंह पर रखकर उसे धीरे-धीरे अंदर स्लाइड करता है. तंदूर की आग और अंगारों की तपिश में लौकी का छिलका कुछ ही मिनटों में काला पड़ने लगता है. कैमरा क्लोज-अप में दिखाता है कि लौकी अंदर से नरम हो चुकी है और भूनने की खुशबू फैल रही है. इसके बाद वह चिमटे से लौकी को निकालता है और एक बड़े बर्तन में डालकर उसका जला हुआ छिलका उतार देता है. अंदर से मुलायम लौकी को वह चम्मच से मैश करता है. फिर कढ़ाई गर्म करके उसमें तेल डालता है.
आलू और बैंगन वाले अंदाज में पकाई लौकी, लेकिन नहीं आया मजा!
इसके बाद शख्स कढ़ाई में टमाटर प्याज और लहसुन का पानी डालकर लौकी को वही आलू और बैंगन वाले अंदाज में पकाता है लेकिन फिर भी लौकी के भर्ते में वो चमक नहीं आ पाती जो अक्सर आलू और बैंगन के भर्ते में आती है. अब सोशल मीडिया पर लौकी बनाम आलू का युद्ध छिड़ गया है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स बोले, आलू जिंदाबाद था है और रहेगा
वीडियो को foodiebybirth21 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....घिया तो घिया ही रहेगा. आलू का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. एक और यूजर ने लिखा...आलू जिंदाबाद था है और रहेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लौकी को लौकी रहने दो, इसका भर्ता बनाकर फूड लवर का दिल मत तोड़ो.
