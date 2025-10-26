छोटे-छोटे सपनों को पूरा करना कभी-कभी बड़ा जश्न बन जाता है और जब ये सपना अपने माता-पिता के प्यार और मेहनत से पूरा हो, तो उसकी कहानी हर किसी का दिल छू जाती है. छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक छोटे से गांव के किसान ने अपनी बेटी के लिए जो किया, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. अक्सर हम बड़े-बड़े खर्चे के लिए कर्ज लेने की सोचते हैं, लेकिन इस किसान ने अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ ऐसा किया, जो दिल को छू लेने वाला है और यह दिखाता है कि प्यार और मेहनत से बड़े से बड़े काम भी आसान बन जाते हैं.

40 हजार के सिक्के लेकर स्कूटर खरीदने पहुंचा किसान

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राम भगत अपनी बेटी और शोरूम कर्मचारियों के साथ टेबल पर बैठे हैं और सभी लोग मिलकर सिक्कों को गिनते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान राम भगत की बेटी चंपा काफी खुश दिखाई दे रही है.आपको बता दें कि जशपुर के केसरपाठ गांव के बजरंग राम भगत ने अपनी बेटी चंपा के लिए 40,000 रुपये के सिक्कों से एक चमचमाता स्कूटर खरीदा और यह न सिर्फ उनकी मेहनत की कहानी है बल्कि उनके परिवार की सादगी और ईमानदारी का भी उदाहरण है.

इस तरह से किया भुगतान

बजरंग राम भगत ने लगभग छह से सात महीने तक 10 रुपये के सिक्के जमा किए और अंत में अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए इन सिक्कों का इस्तेमाल किया. उन्होंने जशपुर के एक स्थानीय शोरूम में जाकर कुल 98,700 रुपये का भुगतान किया, जिसमें से 40,000 रुपये सिक्कों में और बाकी नोटों में थे. भगत ने कहा कि उन्हें कर्ज लेने से अच्छा लगा कि वह नकद ही भुगतान करें ताकि किसी पर बोझ न पड़े.

तीन घंटे का लगा वक्त

सोशल मीडिया पर दावों के मुताबिक सिक्कों की गिनती में लगभग तीन घंटे लगे क्योंकि इतने सारे सिक्कों को गिनना आसान काम नहीं होता. भुगतान पूरा होने पर चंपा और उसके परिवार को त्योहारी लकी ड्रॉ के तहत एक मिक्सर ग्राइंडर भी मिला. शोरूम का वीडियो, जिसमें कर्मचारी सिक्कों के ढेर को गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग किसान के समर्पण और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स ने दिए रिएक्शन

वीडियो को @Rubelalikhan0 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं बाप बेटी का प्यार, भगवान सदा बनाए रखे. एक और यूजर ने लिखा...हर शख्स प्रेम में डूबा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस बाप के पसीने की कमाई को डूबने मत देना.

