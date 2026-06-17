हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

Video: शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक सब्जी के बाजार में घूमते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्हें नागा मिर्च दिखाई देती है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए. हाल ही में एक शख्स ने अपने दोस्तों के सामने होशियारी दिखाने के लिए नागा मिर्च को कच्चा चबा लिया. नागा मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक गिना जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि जोश ही जोश में मिर्च खाने के बाद इस शख्स की क्या हालत हुई है. उसका बदन ऐसे कांपता है मानों अंदर करंट दौड़ गया हो और फिर इसके बाद जो वो करता है, देखकर यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं.

शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक सब्जी के बाजार में घूमते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्हें नागा मिर्च दिखाई देती है जो सबसे तीखी मिर्चों में से एक है. उनमें से एक शख्स होशियारी दिखाते हुए नागा मिर्च को खाने का पागलपन कर बैठता है. वो मिर्च को उठाता है और उसे कच्चा चबाने लगता है. पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे पसीने आने लगते हैं और वो तीखेपन से थर थर कांपने लगता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Haiimubarak (@haiimubarak)

फिर ऐसी लगी लंका की पसीना पसीना हो गया शरीर

अब जब शख्स से तीखापन बर्दाश्त नहीं होता तो वो मिर्च को फेंक कर बाजार में कोल्ड ड्रिंक की दुकान तलाश करने के लिए दौड़ लगा देता है. उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागते हैं. अंत में वो एक बेकरी पर पहुंचता है और दीवानों की तरह वहां कुछ ठंडे और मीठे की तलाश करने लगता है. इसके बाद वो एक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का केन लेता है और उसे पीने लगता है. उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है. उसकी ये हरकत देखकर बाजार में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नजारा देखने लगते हैं. वीडियो अब वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

यूजर्स लेने लगे मजे, बोले आ गया स्वाद?

वीडियो को  haiimubarak नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जोश में होश नहीं खोना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...अरे बेचारे को ठंडा पानी पिलाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हां भाई कैसा लगा स्वाद

यह भी पढ़ें: Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
Video: Amazon से छोड़ी लाखों की नौकरी और थामा स्टेयरिंग, ड्राइविंग कर आलिशान जिंदगी जी रहा ये शख्स
Amazon से छोड़ी लाखों की नौकरी और थामा स्टेयरिंग, ड्राइविंग कर आलिशान जिंदगी जी रहा ये शख्स
ट्रेंडिंग
Pickpocket Viral Video: ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ट्रेंडिंग
Video: एक ही नारियल बुझा देगा पूरे परिवार की प्यास! 7 किलो का बाहुबली नारियल देख हैरान यूजर्स
एक ही नारियल बुझा देगा पूरे परिवार की प्यास! 7 किलो का बाहुबली नारियल देख हैरान यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget