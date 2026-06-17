शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए. हाल ही में एक शख्स ने अपने दोस्तों के सामने होशियारी दिखाने के लिए नागा मिर्च को कच्चा चबा लिया. नागा मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक गिना जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि जोश ही जोश में मिर्च खाने के बाद इस शख्स की क्या हालत हुई है. उसका बदन ऐसे कांपता है मानों अंदर करंट दौड़ गया हो और फिर इसके बाद जो वो करता है, देखकर यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं.

शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक सब्जी के बाजार में घूमते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्हें नागा मिर्च दिखाई देती है जो सबसे तीखी मिर्चों में से एक है. उनमें से एक शख्स होशियारी दिखाते हुए नागा मिर्च को खाने का पागलपन कर बैठता है. वो मिर्च को उठाता है और उसे कच्चा चबाने लगता है. पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे पसीने आने लगते हैं और वो तीखेपन से थर थर कांपने लगता है.

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फिर ऐसी लगी लंका की पसीना पसीना हो गया शरीर

अब जब शख्स से तीखापन बर्दाश्त नहीं होता तो वो मिर्च को फेंक कर बाजार में कोल्ड ड्रिंक की दुकान तलाश करने के लिए दौड़ लगा देता है. उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागते हैं. अंत में वो एक बेकरी पर पहुंचता है और दीवानों की तरह वहां कुछ ठंडे और मीठे की तलाश करने लगता है. इसके बाद वो एक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का केन लेता है और उसे पीने लगता है. उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है. उसकी ये हरकत देखकर बाजार में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नजारा देखने लगते हैं. वीडियो अब वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स लेने लगे मजे, बोले आ गया स्वाद?

वीडियो को haiimubarak नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जोश में होश नहीं खोना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...अरे बेचारे को ठंडा पानी पिलाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हां भाई कैसा लगा स्वाद

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