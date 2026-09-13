पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो

रिहाइशी इलाके में घुसे एक तेंदुए को रेस्क्यू करना टीम के लिए उस वक्त भारी पड़ गया, जब गुस्से से बौखलाए इस जंगली जानवर ने पिंजरे से निकलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में तेंदुआ पिंजरे के अंदर बुरी तरह छटपटाता नजर आ रहा है. रेस्क्यू टीम के सदस्य उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक तेंदुआ पिंजरे की एंगलें तोड़कर बाहर निकल आता है. इसके बाद वह एक रेस्क्यू टीम के सदस्य पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष होता दिखाई देता है. आसपास मौजूद लोग यह खौफनाक मंजर देखकर घबरा जाते हैं.रेस्क्यू के दौरान अचानक बेकाबू हुआ तेंदुआ

रेस्क्यू के दौरान अचानक बेकाबू हुआ तेंदुआ

वीडियो में एक तेंदुआ दिखाई देता है, जिसे रिहाइशी इलाके से रेस्क्यू किए जाने की बात कही जा रही है. रेस्क्यू टीम उसे एक लोहे के पिंजरे में डालती नजर आती है. शुरुआत में ही तेंदुआ बेहद बेचैन दिखाई देता है और लगातार पिंजरे के अंदर इधर-उधर घूमता और छटपटाता रहता है. उसकी हरकतों से साफ नजर आता है कि वह बेहद तनाव और आक्रामकता की स्थिति में है.

पिंजरे की एंगलें तोड़कर बाहर निकला

इसके बाद वीडियो में जो दृश्य सामने आता है, वह किसी को भी डरा सकता है. तेंदुआ अचानक पिंजरे की तरफ जोर लगाता है और लोहे की एंगलों को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है. पिंजरे से बाहर आते ही वह तेजी से रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की तरफ बढ़ता है. शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ उस पर हमला कर देता है.

कुछ देर तक चलता रहा खतरनाक संघर्ष

तेंदुए और रेस्क्यू टीम के सदस्य के बीच कुछ देर तक संघर्ष होता दिखाई देता है. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद बाकी लोग भी घबरा जाते हैं. वीडियो में आसपास का माहौल बेहद तनावपूर्ण नजर आता है. जंगली जानवर को काबू करने पहुंचे लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही सेकंड में हालात इतने खतरनाक हो जाएंगे.

क्या सच में पिंजरा तोड़ सकता है तेंदुआ?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेंदुआ वास्तव में लोहे का पिंजरा तोड़ने की ताकत रखता है? इसका जवाब है कि तेंदुआ बेहद ताकतवर शिकारी होता है, लेकिन किसी भी पिंजरे को तोड़ पाने की क्षमता सिर्फ उसके शरीर की ताकत पर निर्भर नहीं करती. पिंजरे में इस्तेमाल की गई लोहे की मोटाई, एंगल की मजबूती, वेल्डिंग, डिजाइन और उसकी हालत बेहद महत्वपूर्ण होती है.

तेंदुए की ताकत को कम आंकना पड़ सकता है भारी

तेंदुआ आकार में शेर या बाघ से छोटा जरूर होता है, लेकिन उसकी ताकत और फुर्ती बेहद ज्यादा होती है. उसके जबड़े, पंजे और शरीर की मांसपेशियां शिकार को दबोचने और खींचने के लिए बनी होती हैं. अगर कोई पिंजरा कमजोर हो, उसकी एंगल ठीक से वेल्ड न हो या दरवाजा और फ्रेम मजबूत न हो, तो एक बेहद ताकतवर और घबराया हुआ तेंदुआ उसे नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि सिर्फ वायरल वीडियो देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि पिंजरा वास्तव में तेंदुए की ताकत से टूटा या पहले से कमजोर था.

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वीडियो देखकर सहम गए सोशल मीडिया यूजर्स

तेंदुए के इस खतरनाक वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. लोग रेस्क्यू टीम के सदस्य की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. कई लोगों के लिए सबसे डरावना पल वह है, जब तेंदुआ अचानक पिंजरे से बाहर निकलकर शख्स पर झपटता है. वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर यही कह रहे हैं कि जंगली जानवर को काबू करना कितना जोखिम भरा काम हो सकता है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

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