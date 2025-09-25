हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: देसी पव्वे का कमाल! पहले पुल से लटका, गिरा तो बिजली के तारों पर झूला, नशेड़ी युवक का वीडियो वायरल

Video: देसी पव्वे का कमाल! पहले पुल से लटका, गिरा तो बिजली के तारों पर झूला, नशेड़ी युवक का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नशे की हालत में रेलवे ब्रिज की रेलिंग से लटककर नीचे उतरने की कोशिश करता है और बिजली की तारों में फंस जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 01:33 PM (IST)
Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना रेलवे ब्रिज पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति रेलवे ब्रिज की रेलिंग से लटककर नीचे उतरने की कोशिश करता है, जबकि नीचे खतरनाक रेलवे ट्रैक और बिजली की तारें साफ नजर आ रही हैं. ये दृश्य दिल दहला देने वाला है.

नशे की हालत में किया स्टंट

वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि रेलवे ब्रिज से व्यक्ति नीचे उतरने की कोशिश करता है और वह जैसे ही नीचे कूदता है, वैसे ही व्यक्ति बिजली की तारों में उलझ जाता है. ऐसा करते हुए व्यक्ति को काफी लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं करता है.

बताया जा रहा है कि व्यक्ति नशे की हालत में था, जिस कारण वह ऐसे स्टंट कर रहा था. बिजली की तार पर लटकने के बाद व्यक्ति काफी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है.

हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं?

अभी यह साफ नहीं हुआ कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं, लेकिन इस तरह के स्टंट करके लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं. बिजली की तार से व्यक्ति को बहुत तेज झटका लग सकता था, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो जाती.

नशे की हालत में लोगों की सोचने-समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और लोग ऐसी खतरनाक हरकतें करने लगते हैं, जो न सिर्फ खुदके लिए जानलेवा है,बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है.

 

Published at : 25 Sep 2025 01:33 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
