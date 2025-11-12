Video: आ गया स्वाद? स्टंट के चक्कर में झील में डूबी एक साथ दो थार, दिल्ली का वीडियो वायरल

Viral Stunt Video: हर इंसान किसी न किसी चीज का शौक रखता है, किसी को डांस का तो किसी को स्टंटबाजी करने का, लेकिन स्टंट का शौक कई बार खतरनाक साबित हो जाता है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली के पास अरावली की पहाड़ियों से सामने आया है, जहां ऑफ-रोडिंग के दौरान एक महिंद्रा थार झील में जा गिरी. यह घटना वहां मौजूद लोगों के रिकॉर्ड कर ली और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऑफ-रोडिंग के दौरान महिंद्रा थार झील में डूबी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि झील के किनारे कुछ लोग खड़े हैं, वहीं झील के अंदर एक काली रंग की महिंद्रा थार लगभग पूरी तरह डूबी हुई है. पानी में सिर्फ कार का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है. यह नजारा इतना हैरान करने वाला है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

🚨Thar drowned in lake Delhi, Gang of Thars off‑roading, Mahindra Thar off‑road stunt gone wrong. pic.twitter.com/znjs9O5B8P — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 11, 2025

बताया जा रहा है कि कुछ युवक अरावली की पहाड़ियों में ऑफ-रोडिंग का रोमांच लेने पहुंचे थे. शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक युवक ने कार को झील के किनारे तक ले जाने की कोशिश की. मिट्टी फिसलन भरी होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते थार सीधे झील में उतर गई.

दूसरी थार को रस्सी बांधकर निकाला गया

वीडियो में एक और थार दिखाई देती है, जिससे रस्सी बांधकर डूबी हुई गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है. मौके पर मौजूद लोग रस्सी खींचते हुए थार को झील से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन गाड़ी का ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आता है.

यह वीडियो किसी दूर खड़े व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो हजारों बार शेयर होने लगा. कई लोगों ने इसे देखकर हैरानी जताई और कमेंट किए कि पानी में गाड़ी क्यों ले गए?, ऑफ रोडिंग का शौक जान पर भारी पड़ सकता है. वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि थार तो अब मछलियों के साथ एडवेंचर कर रही है.