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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: हसीना के हाथ में हुस्न, सोशल मीडिया पर छिड़ी खूबसूरत बहस- देखें वीडियो

Viral Video: हसीना के हाथ में हुस्न, सोशल मीडिया पर छिड़ी खूबसूरत बहस- देखें वीडियो

Viral Video: महिला और सफेद कॉकाटू पक्षी की प्यारी बॉन्डिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग दोनों की मासूमियत और तालमेल की तारीफ कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Aug 2026 07:56 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिसमें कई बार खूबसूरत दृश्य लोगों की आंखें अपनी तरफ खींच लेते हैं तो कभी खूबसूरत महिला का अंदाज. ऐसा ही एक विदेशी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि खूबसूरत पक्षी को देखें या खूबसूरत महिला को. इस वीडियो में एक महिला और एक सफेद कॉकाटू पक्षी का एक क्यूट भरा सा पल देखने को मिल रहा है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने लाइक के साथ-साथ हजारों में कमेंट्स भी किए हैं. यह वीडियो था तो एक छोटा सा ही क्लिप, पर इस वीडियो को वायरल महिला ने बनाया या उस खूबसूरत से पक्षी ने, यह बात कहना बेहद मुश्किल होगा. वीडियो के साथ किए गए दावे के अनुसार पक्षी की उम्र 32 साल बताई गई है, जबकि महिला की उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी. यही वजह है कि लोग इस वीडियो की खूबसूरती को पसंद कर रहे हैं.

वीडियो में क्या देखा गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद कॉकाटू महिला के हाथ पर आराम से बैठा हुआ है. महिला भी उससे बड़े प्यार से बात करती और मुस्कुराती नजर आती है. कभी पक्षी अपने पंख फैलाता है तो कभी महिला की ओर देखकर प्रतिक्रिया देता है. दोनों के बीच का तालमेल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. ऐसा लगता है जैसे दोनों एक-दूसरे की बातों को अच्छी तरह समझ रहे हों. वीडियो में एक पल और खास था, जब वह पक्षी महिला की तरह देखकर गाने पर मुंडी हिलाकर नाचता हुआ दिखा, ठीक उसी तरह जैसे महिला मुंडी हिला रही थी. वीडियो में दोनों के बीच का अपनापन साफ नजर आता है, जिसकी वजह से यह क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. 

 
 
 
 
 
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लोगों ने किए प्यार भरे कमेंट्स

वीडियो पर आए कमेंट्स भी काफी दिलचस्प हैं. एक यूजर ने लिखा, "अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, यह महिला बाहरी सुंदरता के साथ-साथ अंदर से भी सुंदर होगी, यही वजह है कि पक्षी ने उनको पहली नजर में ही पसंद कर लिया." वहीं दूसरी तरफ हजारों में से कई लोगों ने बस यही कहा कि इस नजारे में पक्षी और महिला दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, जिसकी वजह से इस वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं. कई लोगों ने तो पक्षी और महिला को "सोलमेट" तक बोल दिया. वहीं एक और कमेंट में एक यूजर ने महिला की तारीफ करते हुए लिखा कि "यह महिला इतनी प्यार से बात कर रही है, इनके सामने यह पक्षी क्या, शेर भी प्यार की नजर से देखेगा." कुल मिलाकर इस वीडियो की खूबसूरती लोगों का दिल जीत रही है, यही कारण है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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Published at : 05 Aug 2026 07:56 PM (IST)
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