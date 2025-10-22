सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट यूजर्स को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया है. वीडियो में एक छोटी सी क्यारी दिखाई दे रही है जिसमें पानी बह रहा है और एक मछली तैर रही है. वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे ही मछली के सामने एक शख्स नकली सांप रख देता है, मछली का अंदर का “एक्टर” जाग जाता है. मछली अचानक लेट जाती है, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो. लोगों ने इसे देखकर कहा कि मछली ने ऐसा अभिनय किया कि किसी हॉरर फिल्म का सीन याद आ जाए.

नकली सांप को देखकर मछली ने की मरने की एक्टिंग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मछली सांप को देखते ही सन्न हो जाती है. पानी में धीरे-धीरे लेटी रहती है और उसके हर मूवमेंट में डर और घबराहट झलकती है. जैसे ही नकली सांप आगे बढ़ता है, मछली तुरंत उठती है और ऐसे भागती है जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो. इसके इस सटीक और मजेदार अभिनय ने वीडियो को देखकर हर किसी को हैरान कर दिया. मछली का रोल और एक्टिंग अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. अक्सर डॉल्फिन को ही सबसे समझदार जीव माना जाता है, लेकिन इस नन्ही सी मछली ने सभी को अचंभित कर दिया है.

इंटरनेट पर जमकर हो रही चर्चा!

इस वीडियो की वायरलिटी का मुख्य कारण मछली का सचित्र अभिनय और नकली सांप का बेहतरीन कम्बिनेशन है. वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लाखों बार देखा जा चुका है. लोग मछली के हर मूवमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, कोई इसे “मछली का नाटक” कह रहा है तो कोई कह रहा है “इसे देखकर दिन बन गया.” कुल मिलाकर वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

यूजर्स ने भी लिए मजे, बोले अगला ऑस्कर यही ले जाएगी

वीडियो को trendy__memes__2 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे लगा कि सांप असली है, भाई गजब मछली है. एक और यूजर ने लिखा...अगला ऑस्कर इस मछली को ही मिलेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गजब टॉपीबाज मछली है भाई.

