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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगढक्कन चोरों से परेशान पाकिस्तान ला रहा नया कानून, अब गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा, वीडियो वायरल

ढक्कन चोरों से परेशान पाकिस्तान ला रहा नया कानून, अब गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि जो भी व्यक्ति गटर का ढक्कन चुराएगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसे 1 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 28 Mar 2026 02:51 PM (IST)
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गटर के ढक्कन की चोरी से परेशान पाकिस्तान ने अब नया कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री Maryam Nawaz Sharif गटर के ढक्कन की चोरी को लेकर सख्त कानून की जानकारी देती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आते ही लोगों का ध्यान इस ओर गया है कि अब इस तरह के अपराध पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और इस पर चर्चा भी बढ़ती जा रही है.

गटर ढक्कन चोरी पर सख्त सजा का ऐलान

वायरल वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि जो भी व्यक्ति गटर का ढक्कन चुराएगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसे 1 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी. साथ ही अगर इस वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो आरोपी को 10 साल की जेल के साथ 30 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा. यह बयान कानून को सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

 
 
 
 
 
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सुरक्षा को लेकर सरकार का फोकस

इस कदम के पीछे आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया जा रहा है. कई बार गटर के ढक्कन चोरी होने की वजह से हादसे होते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा होता है. ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार सख्त रुख अपनाती दिख रही है और स्पष्ट संदेश दे रही है कि इस तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच इस मुद्दे पर जमकर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे सही फैसला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अपराध पर लगाम लगेगी, वहीं कुछ लोग सजा को काफी कड़ा मान रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

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Published at : 28 Mar 2026 02:51 PM (IST)
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