नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो चर्चा का केंद्र बन जाता है. कभी हंसी-मजाक से भरपूर क्लिप वायरल होती है तो कभी किसी चौंकाने वाली घटना का फुटेज लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. अब एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है जिसमें नई शादी के बाद घर में हुए एक हंगामे का दृश्य दिखाया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दुल्हन के कमरे से उसका आशिक बाहर आया जो कि दुल्हन के बेड में ही छिपा हुआ था. इसके बाद जो हुए उसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी.

दुल्हन के कमरे में पकड़ा गया आशिक!

दरअसल, वायरल वीडियो में दिखता है कि एक घर में अफरा-तफरी मची हुई है. कुछ लोग कमरे के अंदर खड़े हैं और अंदर किसी को खोज रहे हैं. कुछ सेकंड बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है. बताया जा रहा है कि घरवालों को नई नवेली दुल्हन पर शक हुआ था और उन्होंने कमरे की तलाशी शुरू कर दी.

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह घटना नई शादी के बाद किसी परिवार में हुई, वीडियो में दिख रहा है कि घर वाले जब दुल्हन का बेड खोलकर खंगालते हैं तो उसमें से दुल्हन का आशिक बाहर निकलता है.

Extra-Marital affair Kalesh (This guy got caught hiding inside Bed at his Married Girlfriend's Place) pic.twitter.com/DdaFYMLFyT — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 5, 2025

लट्ठ लेकर कर दी आशिक की पिटाई!

इसके बाद तो मानों पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है. कमरे में लट्ठ लेकर खड़े परिवार वाले उस आशिक की ऐसी धुनाई करते हैं कि वो दर्द से कराहने लगता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कब तक शादियों के नाम पर लोगों के साथ इस तरह का धोखा होता रहेगा. बताया जा रहा है कि दुल्हन की नई नई शादी हुई थी और उसने अपने आशिक को कमरे में ही मिलने बुला लिया था.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते. एक और यूजर ने लिखा...अगर इसी को बुलाना था तो शादी भी इसी से करनी चाहिए थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..ऐसा लड़कियों की वजह से ही लोग शादी करने से डरते हैं.

