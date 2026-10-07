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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिटेनिंग से बचने के लिए Gen-Z ने लगाया जुगाड़, एक दूसरे को जंजीर से बांधा

डिटेनिंग से बचने के लिए Gen-Z ने लगाया जुगाड़, एक दूसरे को जंजीर से बांधा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बेहद फनी और अनोखे वीडियो में देखा जा सकता है कि जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे युवाओं का ग्रुप पूरे प्लान के साथ आया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच एक से बढ़कर एक अतरंगी ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. पुलिस की बस से चाबी चोरी होने और 'दोस्ती में धोखे' के बाद अब जंतर-मंतर से जेन-जी प्रदर्शनकारियों का एक ऐसा 'हाइटेक जुगाड़' सामने आया है, जिसे देखकर दिल्ली पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए हैं. पुलिस की हिरासत से बचने के लिए इन युवा प्रदर्शनकारियों ने खुद को लोहे की मोटी जंजीरों से एक-दूसरे के हाथों में बांध लिया और उस पर एक मजबूत ताला जड़ा दिया. इतना ही नहीं, जैसे ही पुलिस की टीम उन्हें उठाने पहुँची, उन्होंने खुद को लोहे के बैरिकेड्स से लॉक कर लिया!

बैरीकेड से खुद को किया तालाबंद, पुलिस ढूंढती रह गई 'चाबी'!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बेहद फनी और अनोखे वीडियो में देखा जा सकता है कि जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे युवाओं का ग्रुप पूरे प्लान के साथ आया था. हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए जेन-जी युवाओं ने एक-दूसरे के हाथों में लोहे की भारी जंजीर लपेटी और ताला मार दिया. जैसे ही दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें जबरन उठाकर बस की तरफ ले जाने लगती है, यह प्रदर्शनकारियों जंजीर का दूसरा हिस्सा सड़क पर रखे लोहे के भारी-भरकम बैरिकेड से बांधकर लॉक कर देते हैं.

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अब स्थिति यह हो गई कि पुलिस जिसे भी खींचने की कोशिश करती, पूरा बैरिकेड और बाकी 3-4 लोग भी साथ खिंचे चले आते.

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सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़, लोग बोले- 'प्रोफेशनल हैकर्स हैं ये.'

जैसे ही यह क्लिप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर वायरल हुई, नेटिजन्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. लोग जेन-जी के इस दिमाग और दिल्ली पुलिस के नए 'मोये-मोये' मोमेंट पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा: "पुलिस सोच रही थी कि पकड़कर बस में ठूंस देंगे, पर यहां तो जेन-जी ने खुद को बैरिकेड का हिस्सा ही बना लिया! एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "दिल्ली पुलिस को अब अपने किट में डंडे के साथ-साथ बड़ा वाला चाबी का गुच्छा और कटर भी रखना पड़ेगा. तगड़ा हैक निकाला है लड़कों ने."

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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