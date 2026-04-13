टूटी सड़क पर मजाक किया तो तोड़ दिए दांत, हाथ में थमाकर आरोपी बोला, लो बन गई सड़क

कानपुर की एक टूटी सड़क पर किया गया हल्का-फुल्का मजाक कब हिंसक विवाद में बदल जाएगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है. एक साधारण बातचीत, जो आमतौर पर हंसी में टल जाती है, यहां इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई. अब यह मामला सिर्फ स्थानीय झगड़ा नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट पर लोगों के गुस्से और हैरानी का कारण बन चुका है.

क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई इस घटना में एक युवक को सड़क को लेकर मजाक करना भारी पड़ गया. जानकारी के मुताबिक, शारदा नगर इलाके का रहने वाला युवक शाम के समय पास की एक दुकान पर दूध लेने गया था. दुकान के पास काफी समय से सड़क खराब थी, जिसे लेकर उसने दुकानदार से हल्के अंदाज में पूछ लिया कि क्या अब सड़क बन रही है? बताया जा रहा है कि इसी बात पर दुकानदार भड़क गया और बात बहस में बदल गई.

मजाक से मारपीट तक पहुंचा विवाद

आरोप है कि बहस इतनी बढ़ गई कि दुकानदार और उसके बेटे ने युवक को दुकान के अंदर खींच लिया. वहां उसके साथ डंडों से मारपीट की गई. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके तीन दांत तक टूट गए. घटना ने आसपास के लोगों को भी हिला कर रख दिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मारपीट के बाद आरोपियों ने युवक को उसके टूटे हुए दांत थमा दिए. बताया जा रहा है कि उन्होंने ताना मारते हुए कहा, “लो, बन गई सड़क, अब FIR करा लो.”

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सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा

जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यूजर्स इस घटना को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि “अब मजाक करना भी खतरे से खाली नहीं रहा.” वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि “ऐसी छोटी बात पर इतनी हिंसा बेहद शर्मनाक है.” कुछ लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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