सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तहलका मचा रहा है जिसमें तीन लड़कियां बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन के मशहूर गाने “पहला पहला प्यार है” पर झूमकर डांस करती नजर आ रही हैं. खूबसूरत पारंपरिक लिबास में सजी इन तीनों का अंदाज, उनकी स्माइल और ग्रेस ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ, यूजर्स ने इसे प्यार और तारीफों से भर दिया. हर किसी को उनका कॉन्फिडेंस और क्लासिकल टच से भरा मूवमेंट्स वाला डांस बेहद पसंद आ रहा है.

दिल्ली मेट्रो में नन्हीं बच्चियों ने शानदार डांस

वीडियो को ज्योति जेएसके (hezal_little_dancer) नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा – “एंड मिस मत करना.” इस लाइन ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया और अब लोग बार-बार वीडियो देखकर कमेंट्स में तारीफें कर रहे हैं. खास बात ये है कि ये वीडियो दिल्ली मेट्रो के अंदर शूट हुआ है, जहां डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है. बावजूद इसके, लड़कियों के इस डांस वीडियो को देखकर ज्यादातर लोगों ने इसे “प्यारा”, “कलात्मक” और “पॉजिटिव एनर्जी से भरा” कहा है.

मेट्रो में मना है वीडियो और रील बनाना!

हालांकि कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि मेट्रो के अंदर डांस या शूटिंग करना नियमों के खिलाफ है. डीएमआरसी की ओर से पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर वीडियो शूटिंग नहीं की जा सकती. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि “अगर डांस इतना अच्छा हो, तो थोड़ी देर की शूटिंग माफ है.”

यूजर्स बोले, इतने प्यारे डांस के लिए तो माफी दे दी जाए

वीडियो को इंस्टाग्राम पर जैसे ही शेयर किया गया वैसे ही इसे लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा...“बहुत सुंदर डांस, सच में मजा आ गया.” वहीं दूसरे ने लिखा...“इतनी खूबसूरत और ग्रेसफुल लड़किया... इनका आउटफिट तो चार चांद लगा रहा है.” किसी ने इसे “दिल को सुकून देने वाला वीडियो” बताया, तो किसी ने लिखा...“ऐसे टैलेंट को देखकर दिल खुश हो जाता है.”

