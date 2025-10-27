सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो सीधे दिल को छू जाता है. कभी किसी बुज़ुर्ग की मासूमियत, तो कभी किसी बच्चे की भोली बात लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में करीब 5 साल की एक नन्ही बच्ची अपने पिता से जो बात कहती है, वो न सिर्फ लोगों को हंसने पर मजबूर कर रही है बल्कि दिल को भी छू रही है. बच्ची अपने प्यारे और मासूम अंदाज में अपने पिता से कहती है “आप मुझे गड्ढे में गाड़ दीजिए.” यह सुनकर पहले तो पिता हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं “क्यों?”, लेकिन फिर जो जवाब बच्ची देती है, वह पूरे इंटरनेट का दिल जीत लेता है.

लहंगे के लिए बच्ची ने पिता से की मासूम जिद

दरअसल, वायरल वीडियो में करीब 5 साल की एक प्यारी सी बच्ची अपने पिता के साथ बातचीत करती नजर आती है. बच्ची बड़े मासूम अंदाज में पिता से कहती है, “आप मुझे गड्ढे में गाड़ दीजिए.” पिता जब यह सुनते हैं तो पहले तो चौंक जाते हैं और मुस्कुराते हुए पूछते हैं “क्यों गाड़ दूं?” इस पर बच्ची कहती है, “क्योंकि छोटी को तो आपने नाप का लहंगा दिलवा दिया, लेकिन मुझे नहीं दिलवाया.” यह सुनते ही पिता जोरदार ठहाका लगाते हैं. बच्ची के चेहरे पर जरा सी नाराजगी और तुनकापन झलकता है, लेकिन उसकी बातों में इतनी मासूमियत है कि लोग बार-बार यह वीडियो देख रहे हैं.

एक्सप्रेशन और गुस्से में भी छिपी मासूमियत

वीडियो में बच्ची अपनी छोटी बहन को नाप का लहंगा दिलाने और खुद को इग्नोर किए जाने पर खासी नाराज दिखाई दे रही है. इस दौरान बच्ची अपने पिता से सख्त लहजे में बात करती है और अपना पॉइंट रखती है. बच्ची की नाराजगी में भी इतनी मासूमियत दिखाई दे रही है कि यूजर्स अब इस बच्ची को लहंगा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, अब तो लहंगा दिलाना पड़ेगा

वीडियो को sweety_edittz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुबारक हो आपको सास पैदा हुई है. एक और यूजर ने लिखा...ये बड़ी होकर खड़ूस सास बनेगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बच्ची की मासूमियत देखकर तो अब लहंगा दिलाना ही पड़ेगा भाई को.

