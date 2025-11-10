Social Media Viral Video: हर दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ ही जाता है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. कभी किसी बच्चे की मासूमियत तो कभी किसी की हिम्मत सबका दिल छू जाती है. अब ऐसा ही एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपने डांस से सबका दिल जीत ले गया.

म्यूजिक के साथ बच्चों किया शानदार डांस

वीडियो किसी स्टेज शो के दौरान का बताया जा रहा है. मंच पर छोटे-छोटे बच्चे अपनी टीम के साथ डांस कर रहे होते हैं. सभी बच्चे एक जैसी ड्रेस में हैं और म्यूजिक के साथ शानदार डांस कर रहे हैं. तभी अचानक वहां मौजूद एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर हंसी नहीं रोक पाता.

Bro steal the show ☺️ pic.twitter.com/8OrfqHPn8P — AD (@ADRWC) November 9, 2025

दरअसल, डांस के बीच में उस बच्चे की पैंट अचानक नीचे खिसक जाती है, लेकिन बच्चे ने बिना घबराए अपने डांस को जारी रखा. उसने न तो डांस रोका, न पैंट ऊपर खींचने की कोशिश की. बस अपने स्टेप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाता रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि उसकी पैंट टखनों तक आ गई थी, लेकिन उसने जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही डांस खत्म किया.

बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर यूजर्स ने की तारीफ

बच्चे का यह कॉन्फिडेंस देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. किसी ने लिखा कि इस बच्चे को सलाम, इतनी छोटी उम्र में इतना प्रोफेशनल रवैया. तो किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये बच्चा ही असली परफॉर्मर है कि स्टेज पर कुछ भी हो जाए, शो रुकना नहीं चाहिए. वीडियो पर लाखों व्यूज़ और हजारों लाइक्स आ चुके हैं. लोगों ने इसे अब तक का सबसे प्यारा और ईमानदार डांस कहा है.