Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारतीय रेल से हुआ प्यार, भारत घूमने के लिए विदेशी युवती ने छोड़ दी नौकरी

भारतीय रेल से हुआ प्यार, भारत घूमने के लिए विदेशी युवती ने छोड़ दी नौकरी

Viral Video: करिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेन सफर के कई वीडियो शेयर किए हैं. पहले वीडियो में वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ के बीच खड़ी नजर आ रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Oct 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

विदेशी सैलानियों को हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और यहां का सफर खूब आकर्षित करता है. इन दिनों लिथुआनिया की दो महिला पर्यटक करिशा (Karisha) और क्रिस्टीना (Kristina) भारत यात्रा पर हैं. दोनों ने भारत की खूबसूरती को देखने और यहां घूमने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी हैं. दिल्ली, आगरा के बाद जब दोनों जम्मू-कश्मीर जाने के लिए पहली बार भारत की हाई-स्पीड 'वंदे भारत एक्सप्रेस' में सवार हुईं, तो उनका अनुभव बेहद खास रहा.

सोशल मीडिया पर अपने सफर का वीडियो शेयर करते हुए करिशा ने इस यात्रा को 'एक-एक पैसा वसूल' बताया है, हालांकि स्टेशन की भीड़ देखकर उन्हें फिल्म 'द हंगर गेम्स' की याद आ गई.

सामान रखने की होड़ को बताया 'द हंगर गेम्स'

करिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेन सफर के कई वीडियो शेयर किए हैं. पहले वीडियो में वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ के बीच खड़ी नजर आ रही हैं. ट्रेन में चढ़ने और सामान रखने के लिए मची आपाधापी का जिक्र करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, "ट्रेन में लोगों को अपने सामान के लिए जगह खोजते देखना बिल्कुल 'द हंगर गेम्स' फिल्म जैसा लग रहा था. हमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी." हालांकि, शुरुआत की इस अफरा-तफरी के बाद 10 घंटे का सफर बेहद आरामदायक रहा और उन्होंने माना कि वंदे भारत का फर्स्ट एसी का टिकट वाकई में लाजवाब है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by solo backpacker | budget travel | group trips (@karisha.vlogs)

सुरक्षा और आराम में नंबर-वन: बोलीं- नॉन-एसी से कहीं बेहतर है वंदे भारत

दूसरे वीडियो में करिशा ने भारत की नॉर्मल और एसी ट्रेनों के फर्क को समझाया. उन्होंने बताया कि नॉन-एसी और एसी ट्रेन के किराये में मामूली (लगभग 3 यूरो यानी 250-300 रुपये) का ही अंतर होता है. उन्होंने कहा, "अगर मुझे दोबारा चुनना पड़े, तो मैं कभी नॉन-एसी में सफर नहीं करूंगी. वंदे भारत ट्रेन बहुत ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक महसूस होती है." उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

ट्रेन के टॉयलेट को देखकर हुईं हैरान: साफ-सफाई की तारीफ, पर बदबू की शिकायत

अपने एक दूसरे वीडियो में इस विदेशी यूट्यूबर ने वंदे भारत के बाथरूम का नजारा भी दिखाया. उन्होंने कहा कि टॉयलेट काफी साफ-सुथरा था, लेकिन फिर भी वहां से हल्की बदबू आ रही थी. इसके अलावा वह टॉयलेट के डिजाइन को देखकर थोड़ी हैरान हुईं और हंसते हुए बोलीं कि यहां बेसिन टॉयलेट की सीट से भी बड़ा लग रहा है. फिलहाल दोनों सहेलियां एक महीने के भारत दौरे पर हैं और उनका यह देसी ट्रेन का सफर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
दुर्गा पूजा पंडाल में पिता ने बेटी को दिया सम्मान, वायरल हुआ वीडियो
दुर्गा पूजा पंडाल में पिता ने बेटी को दिया सम्मान, वायरल हुआ वीडियो
ट्रेंडिंग
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
ट्रेंडिंग
लड़के ने एक बार में ऑर्डर कर लीं Starbucks की सारी कॉफी, बिल देख उड़े होश
लड़के ने एक बार में ऑर्डर कर लीं Starbucks की सारी कॉफी, बिल देख उड़े होश
ट्रेंडिंग
'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना डांस, लचक देख उड़े होश
'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना डांस, लचक देख उड़े होश
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
बिहार
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल
विश्व
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
विश्व
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
शिक्षा
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
ट्रेंडिंग
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget