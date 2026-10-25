अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?

बिहार की राजनीति में मोकामा विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. इस फैसले को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे जदयू का आंतरिक मामला बताया, जबकि राजद ने पार्टी के भीतर गुटबाजी का आरोप लगाया है. वहीं, जदयू ने अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई को पार्टी के अनुशासन से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें संभलने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियां जारी रखीं.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने पर कहा, "यह जनता दल (यूनाइटेड) का आंतरिक मामला है और पूरी तरह पार्टी से जुड़े विषयों से संबंधित है. यह स्थिति राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न हुई है. गठबंधन सहयोगी होने के नाते किसी अन्य दल के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना या कोई बयान देना हमारे लिए उचित नहीं होगा. वर्तमान परिस्थितियों में जनता दल (यूनाइटेड) को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, यह निर्णय उसी का है."

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उचित समय पर लिया गया फैसला- श्याम रजक

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से ही इस मामले को गंभीरता से ले रहे थे. उन्होंने कहा, "हम पहले ही कह चुके थे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. वे इसकी समीक्षा करेंगे और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा. हमने यह बात पहले भी स्पष्ट की थी. आज वह उचित समय आया और यह निर्णय लिया गया कि उन्हें पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाए. इस फैसले के बारे में आपने अवश्य सुना या पढ़ा होगा."

राजद ने जदयू में गुटबाजी का लगाया आरोप

राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "यह जनता दल (यूनाइटेड) का आंतरिक मामला है. पार्टी को लगा कि मोकामा विधायक अनंत सिंह ने उसके खिलाफ काम किया है. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया गया. उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है."

उन्होंने जदयू के भीतर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पार्टी का अस्तित्व कमजोर होगा. शक्ति सिंह यादव ने दावा किया कि जदयू कई गुटों में बंटी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया. इसके तुरंत बाद निष्कासन पत्र जारी कर दिया गया.

राजद प्रवक्ता ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसी मौजूदा विधायक को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जारी कर सकते हैं या उनके निर्देश पर कार्रवाई हो सकती है. उनके मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.

जदयू प्रवक्ता चंदन सिंह ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, "यह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) है और यह अपनी अनुशासनप्रियता के लिए जानी जाती है. नीरज कुमार पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, जबकि अनंत सिंह लगातार पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे. इसलिए पार्टी नेतृत्व ने पूरे मामले पर गंभीरता से विचार किया और उसके बाद यह निर्णय लिया गया."

उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी या गठबंधन विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चंदन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2005 के बाद विकास के काम हुए और राज्य पटरी पर आया. उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक गतिविधि वाले व्यक्ति को यहां चैन से नहीं रहने दिया जाएगा.

अनंत सिंह को निष्कासित करने के फैसले पर उन्होंने आगे कहा, "जदयू प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने अपने स्तर से प्रयास किया कि अनंत सिंह संभल जाएं, लेकिन लगातार उन्होंने ऐसे काम किए जिससे पार्टी और गठबंधन दोनों असहज हुए. खुलेआम पार्टी विरोधी गतिविधि उन्होंने जारी रखी. सबकुछ समय पर होता है और आज वो समय आ गया, जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया."

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पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह ने अनंत सिंह के निष्कासन को गलत बताते हुए पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "आज जारी किया गया पत्र पूरी तरह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. विधायक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और हर जगह यह बात कहते हैं कि निशांत कुमार और पार्टी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. लेकिन पार्टी में चार-पांच लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को किनारे लगाकर स्वयं नेतृत्व संभालना चाहते हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले नेताओं को धीरे-धीरे हाशिए पर धकेल रहे हैं. वाल्मीकि सिंह ने अनंत सिंह का बचाव करते हुए कहा कि वह मेहनती पार्टी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को पार्टी से निकालने का यह मतलब नहीं है कि जनता ने भी उन्हें नकार दिया है.