दुर्गा पूजा पंडाल में पिता ने बेटी को दिया सम्मान, वायरल हुआ वीडियो

दुर्गा पूजा का त्योहार खुशियों, कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार कोलकाता के एक पंडाल से ऐसा नजारा सामने आया है जिसने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया है. आमतौर पर दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों या कलाकृतियों पर परिवारों का नाम जोड़ते वक्त "एंड संस" लिखा हुआ दिखाई देता है. लेकिन कोलकाता के हातखोला इलाके में स्थित एक पूजा पंडाल में जब एक शख्स ने मां दुर्गा की प्रतिमा के नीचे लगी नेमप्लेट को ध्यान से देखा, तो वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसने समानता और प्यार की एक नई मिसाल पेश कर दी.

नेमप्लेट पर लिखा 'स्वपन पॉल एंड डॉटर'

'प्रोची स्टोरीज' नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने हातखोला पंडाल का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो में जब कैमरा मां दुर्गा की भव्य मूर्ति के नीचे लगे छोटे से साइनबोर्ड पर जूम करता है, तो वहां मूर्तिकार के नाम के साथ "स्वपन पॉल एंड डॉटर" लिखा हुआ साफ दिखाई देता है. सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा को दरकिनार करते हुए एक पिता ने अपनी कला और पहचान में अपनी बेटी को बराबर का साझेदार माना और गर्व से उसका नाम दुनिया के सामने रखा.

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प्यार, गर्व और बराबरी का अनूठा उदाहरण

वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इस छोटी सी बात ने उनके दिल को पूरी तरह छू लिया. यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पिता का अपनी बेटी के प्रति बेइंतहा प्यार, गर्व और लैंगिक समानता का एक बेहद मजबूत संदेश था. यूजर ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील भी की कि इस बाप-बेटी की जोड़ी को ढूंढने में मदद करें, ताकि उनकी यह प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके.

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सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बौछार

इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पिता के सोच की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो एक पिता और उसकी बेटी के अटूट और प्यारे रिश्ते का जश्न मनाता है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "पूर्वी भारत में हमेशा से ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के ऐसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं." इसके अलावा उसी इलाके में रहने वाले एक स्थानीय यूजर ने गर्व जताते हुए कहा कि उनके मोहल्ले के दुर्गा पूजा पंडाल में इस तरह की खूबसूरत और अर्थपूर्ण बात देखना बेहद खास और भावुक अनुभव है.

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