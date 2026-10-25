Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुर्गा पूजा पंडाल में पिता ने बेटी को दिया सम्मान, वायरल हुआ वीडियो

दुर्गा पूजा पंडाल में पिता ने बेटी को दिया सम्मान, वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो में जब कैमरा मां दुर्गा की भव्य मूर्ति के नीचे लगे छोटे से साइनबोर्ड पर जूम करता है, तो वहां मूर्तिकार के नाम के साथ "स्वपन पॉल एंड डॉटर" लिखा हुआ साफ दिखाई देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Oct 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

दुर्गा पूजा का त्योहार खुशियों, कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार कोलकाता के एक पंडाल से ऐसा नजारा सामने आया है जिसने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया है. आमतौर पर दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों या कलाकृतियों पर परिवारों का नाम जोड़ते वक्त "एंड संस" लिखा हुआ दिखाई देता है. लेकिन कोलकाता के हातखोला इलाके में स्थित एक पूजा पंडाल में जब एक शख्स ने मां दुर्गा की प्रतिमा के नीचे लगी नेमप्लेट को ध्यान से देखा, तो वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसने समानता और प्यार की एक नई मिसाल पेश कर दी.

नेमप्लेट पर लिखा 'स्वपन पॉल एंड डॉटर'

'प्रोची स्टोरीज' नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने हातखोला पंडाल का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो में जब कैमरा मां दुर्गा की भव्य मूर्ति के नीचे लगे छोटे से साइनबोर्ड पर जूम करता है, तो वहां मूर्तिकार के नाम के साथ "स्वपन पॉल एंड डॉटर" लिखा हुआ साफ दिखाई देता है. सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा को दरकिनार करते हुए एक पिता ने अपनी कला और पहचान में अपनी बेटी को बराबर का साझेदार माना और गर्व से उसका नाम दुनिया के सामने रखा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prochistories (@prochistories)

प्यार, गर्व और बराबरी का अनूठा उदाहरण

वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इस छोटी सी बात ने उनके दिल को पूरी तरह छू लिया. यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पिता का अपनी बेटी के प्रति बेइंतहा प्यार, गर्व और लैंगिक समानता का एक बेहद मजबूत संदेश था. यूजर ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील भी की कि इस बाप-बेटी की जोड़ी को ढूंढने में मदद करें, ताकि उनकी यह प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा

सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बौछार

इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पिता के सोच की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो एक पिता और उसकी बेटी के अटूट और प्यारे रिश्ते का जश्न मनाता है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "पूर्वी भारत में हमेशा से ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के ऐसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं." इसके अलावा उसी इलाके में रहने वाले एक स्थानीय यूजर ने गर्व जताते हुए कहा कि उनके मोहल्ले के दुर्गा पूजा पंडाल में इस तरह की खूबसूरत और अर्थपूर्ण बात देखना बेहद खास और भावुक अनुभव है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
ट्रेंडिंग
लड़के ने एक बार में ऑर्डर कर लीं Starbucks की सारी कॉफी, बिल देख उड़े होश
लड़के ने एक बार में ऑर्डर कर लीं Starbucks की सारी कॉफी, बिल देख उड़े होश
ट्रेंडिंग
'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना डांस, लचक देख उड़े होश
'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना डांस, लचक देख उड़े होश
ट्रेंडिंग
सफेद कपड़ों में लड़की का सिजलिंग डांस, 'मलंग' गाने पर उड़ाया गर्दा
सफेद कपड़ों में लड़की का सिजलिंग डांस, 'मलंग' गाने पर उड़ाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
बिहार
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल
विश्व
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
विश्व
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
शिक्षा
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
ट्रेंडिंग
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget