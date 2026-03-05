बिहार में चीते के साथ होली खेलने का वीडियो वायरल, सच जानकर हंसते हंसते फट जाएगा पेट

होली का त्योहार आते ही सोशल मीडिया रंगों और मजेदार वीडियो से भर जाता है. लोग तरह-तरह के फनी और अनोखे वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बिहार के पटना के एक गांव में लोगों ने एक चीते के साथ होली खेली. लोग उसके ऊपर रंग और गुलाल लगा रहे हैं और जानवर बिल्कुल शांत बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. पहली नजर में यह वीडियो काफी मजेदार लगता है. बहुत से लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई, तो पता चला कि मामला बिल्कुल अलग है.

कैसे वायरल हुआ यह वीडियो?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Roshani Maurya नाम की एक यूजर ने यह वीडियो शेयर किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पटना के एक गांव में तेंदुआ आ गया था, लेकिन वहां के लोगों ने डरने के बजाय उसके साथ होली खेलना शुरू कर दिया. वीडियो में लोग उस जानवर के ऊपर रंग डालते हुए और हंसते-मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं.पोस्ट के साथ यह भी लिखा गया कि अगर किसी और राज्य के लोग होते तो शायद डर जाते, लेकिन बिहार के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उस जानवर के साथ होली मना ली.यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. बहुत से लोगों ने इसे सच मान लिया और इसे शेयर करना शुरू कर दिया.

खबर बिहार की है जहां पटना स्थित एक गांव में तेंदुआ आ गया और अगर यहां कोई और राज्य के लोग होते तो डर जाते लेकिन



बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है वहां के लोगों ने तुरत तेंदुवा के ऊपर रंग , गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाया और तेंदुवा भी पूरी तरह शांत रहा पूरी वीडियो देखिए। pic.twitter.com/mGaCvrOJQn — Roshani Maurya (@MauryaRoshni_) March 2, 2026

वीडियो की क्या है सच्चाई?

जब इस वीडियो की जांच की गई, तो पता चला कि यह असली घटना नहीं है. दरअसल यह वीडियो ai की मदद से बनाया गया है. वीडियो में दिखाया गया चीता असली नहीं है, बल्कि उसे डिजिटल तरीके से बनाया गया है. इसी वजह से वह इतने लोगों के बीच भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सच में कोई जंगली जानवर इतनी भीड़ में घिर जाए, तो वह शांत बैठने के बजाय हमला कर सकता है या भागने की कोशिश करेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल कमेंट्स

बिहार में चीते या तेंदुए के साथ होली खेलने वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. किसी ने इस वीडियो को देखकर मजेदार बताया, तो कई लोगों ने इसे सच मान लिया. वहीं कुछ यूजर्स ने तुरंत शक जताया और कहा कि यह वीडियो असली नहीं हो सकता, कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि बिहार के लोग सच में बहुत बहादुर हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है.

