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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजंगली भैंसों के झुंड में मौत ने लगाई घात, गर्दन दबोच ले गया खूंखार दरिंदा

जंगली भैंसों के झुंड में मौत ने लगाई घात, गर्दन दबोच ले गया खूंखार दरिंदा

भागदौड़ के इसी अफरा-तफरी वाले माहौल में एक बदनसीब भैंसा शेर की नजर में आ गया. शेर ने बिना कोई मौका दिए उस पर छलांग लगाई और सीधे उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ दिए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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जंगल का नियम बहुत बेदर्द है. यहां या तो आप शिकारी हैं, या फिर किसी का खाना. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी. नदी के किनारे एक जंगली भैंसों का बड़ा झुंड शांति से पानी पी रहा था. माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन भैंसों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि झाड़ियों के पीछे 'मौत' पहले से ही घात लगाए बैठी है.

अचानक हुआ खौफनाक हमला

झाड़ियों में छिपा एक भूखा, खूंखार शेर पलक झपकते ही झुंड पर बिजली की तरह टूट पड़ा. शेर की एक दहाड़ और तूफानी रफ्तार देखते ही पूरे झुंड में हड़कंप मच गया. खुद को बचाने की होड़ में भैंसों का झुंड तितर-बितर हो गया और नदी का किनारा चीख-पुकार से गूंज उठा. वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के किनारे जंगली भैंसों का झुंड खड़ा हुआ है. तभी अचानक शेर बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और झुंड पर हमला कर देता है. शेर को अपनी तरफ आता देख भैंसों में भगदड़ मच जाती है. कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड इधर-उधर भागने लगता है. जिस जगह कुछ पल पहले दर्जनों भैंसें एक साथ खड़ी थीं, वहां अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है.

गर्दन दबोची और खींच ले गया मौत के आघोष में

भागदौड़ के इसी अफरा-तफरी वाले माहौल में एक बदनसीब भैंसा शेर की नजर में आ गया. शेर ने बिना कोई मौका दिए उस पर छलांग लगाई और सीधे उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ दिए. भैंसे ने खुद को छुड़ाने की तगड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल के राजा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी. देखते ही देखते, वह खूंखार दरिंदा तड़पते हुए भैंसे की गर्दन दबोचकर उसे घसीटते हुए झाड़ियों के अंधेरे में ले गया.

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वीडियो देखकर सहमे लोग

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं. कई लोगों का कहना है कि जंगली भैंसों का इतना बड़ा झुंड होने के बावजूद शेर ने जिस तेजी से हमला किया, वह देखने लायक था. वहीं कुछ लोग उस भैंसे के झुंड से अलग पड़ते ही शेर की पकड़ में आने को जंगल की बेरहम हकीकत बता रहे हैं. वीडियो अफ्रीकी जंगलों का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा शिकारी और शिकार के बीच का यह खतरनाक मुकाबला सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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