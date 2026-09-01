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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगNepal- बाढ़ में बहा मालिक का घर, इंतजार में अब भी डटा है वफादार मासूम- रोने लगे यूजर्स

Nepal- बाढ़ में बहा मालिक का घर, इंतजार में अब भी डटा है वफादार मासूम- रोने लगे यूजर्स

जहां आधे दर्जन से ज्यादा JCB और भारी मशीनें दिन-रात कीचड़, मलबा और टूटे पेड़ हटा रही हैं, वहीं यह कुत्ता कीचड़ के एक छोटे से गड्ढे में चुपचाप बैठा रहता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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नेपाल के त्रिशूली बाजार से वफादारी और इंसान-जानवर के रिश्ते की एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला दे. पिछले हफ्ते आई भीषण बाढ़ में यहां चार मकान पूरी तरह बह गए. सब कुछ तबाही के मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन एक काले और सफेद रंग का कुत्ता  उस जगह को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर रहा है.

JCB की गड़गड़ाहट और भारी तबाही के बीच बैठा रहा

राहत और बचाव कार्य में लगे स्वयंसेवकों का कहना है कि जहां आधे दर्जन से ज्यादा JCB और भारी मशीनें दिन-रात कीचड़, मलबा और टूटे पेड़ हटा रही हैं, वहीं यह कुत्ता कीचड़ के एक छोटे से गड्ढे में चुपचाप बैठा रहता है. न तो यह पूंछ हिलाता है, न ध्यान देता है. लोगों का कहना है कि राहतकर्मियों ने उसे बिस्किट दिए, प्यार से बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह मुड़कर देखता तक नहीं. उसके चेहरे पर कोई घबराहट या डर नहीं है.

अपनी पुरानी दहलीज से आगे नहीं जाता

सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि जब भारी मशीनें पास आती हैं, तो वह बस थोड़ा सा सिर उठाता है और गाड़ियां गुजरते ही वापस उसी जगह पर बैठकर अपनी आंखों से खाली मलबे को घूरने लगता है. वह अपने पुराने आंगन की सीमा से एक कदम भी बाहर नहीं जाता.

'उसे लगता है मालिक आएंगे, इसलिए जगह नहीं छोड़ रहा'

स्थानीय लोगों और जानवरों के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स का कहना है कि इस इलाके का नक्शा बदल चुका है. अब वहां कोई घर नहीं बचा, सिर्फ कीचड़ और मलबा है. कुत्ते के मालिक कौन थे, यह किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन उसकी जिद और उसी जगह बार-बार लौटने की आदत से साफ है कि वह अपने परिवार का इंतजार कर रहा है.

अब राहतकर्मी उसे वहां से जबरदस्ती हटाने के बजाय उसके पास सूखा खाना और पानी रख देते हैं. जब आसपास सन्नाटा होता है, तभी वह एक-दो निवाले खाता है. एक स्थानीय निवासी ने भावुक होते हुए कहा, "इसे यह समझ नहीं आ रहा कि सब कहां गायब हो गए, इसे बस इतना पता है कि जब तक इसके मालिक वापस न आ जाएं, इसे यह जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना."

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सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स

जैसे ही ये मामला इंटरनेट पर वायरल हुआ लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा....कुत्तों की वफादारी का कोई तोड़ नहीं, ये सबसे प्यारे जानवर हैं. एक और यूजर ने लिखा...कुत्ते अपने मालिक से बिना किसी लालच के प्यार करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस प्यारे कुत्ते की हालत देख मुझे तो रोना आ गया, क्या मैं इसे गोद ले सकती हूं? कोई मुझे इससे मिलवा दो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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