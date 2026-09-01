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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां बाप की पिटाई से नाराज होकर धरने पर बैठा 6 साल का मासूम, PM से लगाई गुहार

मां बाप की पिटाई से नाराज होकर धरने पर बैठा 6 साल का मासूम, PM से लगाई गुहार

मामला पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल का है. यहां छह साल का आदित्य अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा नजर आया. बच्चे का कहना है कि उसके माता-पिता के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वह चुप नहीं बैठेगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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पटना में एक छह साल के बच्चे ने ऐसी जिद पकड़ ली कि उसकी बात सुनकर लोग भी हैरान रह गए. बच्चा अपने माता-पिता के साथ कथित मारपीट से नाराज है और इसी के विरोध में धरने पर बैठ गया. उसकी मांग है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसकी मुलाकात नहीं होगी और उसे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह अपना धरना खत्म नहीं करेगा.

मामला पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल का है. यहां छह साल का आदित्य अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा नजर आया. बच्चे का कहना है कि उसके माता-पिता के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वह चुप नहीं बैठेगा. वह चाहता है कि उसकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई हो.

माता-पिता के लिए धरने पर बैठा मासूम

आदित्य की उम्र भले ही सिर्फ छह साल है, लेकिन वह जिस तरह अपनी बात लोगों के सामने रख रहा है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है. बच्चे के मुताबिक, उसके माता-पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई थी। इसी बात से वह काफी नाराज है.

आदित्य का कहना है कि वह अपने माता-पिता के लिए न्याय चाहता है. उसे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसकी मुलाकात हो जाए तो वह अपनी बात सीधे उनके सामने रख सकेगा. इसी वजह से उसने धरना खत्म नहीं करने की बात कही है.

दो दिन से धरना स्थल पर रहने का दावा

बताया जा रहा है कि आदित्य लगातार धरना स्थल पर मौजूद है. उसकी मां के मुताबिक, धरने पर बैठने का फैसला बच्चे ने खुद किया और वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है. परिवार का कहना है कि आदित्य अपने माता-पिता के साथ हुई कथित घटना से काफी प्रभावित है और इसी वजह से वह न्याय की मांग कर रहा है. बच्चे की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ गया. छह साल की उम्र में धरने पर बैठकर अपनी मांग रखने वाला आदित्य अब चर्चा का विषय बन गया है.

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क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...मेरे परिवार वालों से भी मारपीट हुई है, मुझे भी धरने पर बैठना पड़ेगा. एक और यूजर ने लिखा...बच्चे की हिम्मत को सलाम है, ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....अरे बाप रे, ये बच्चा तो खतरनाक निकला, सीधा प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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