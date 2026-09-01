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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक युग का हुआ अंत...लियोनेल मेसी के रिटायरमेंट पर भावुक हुए यूजर्स

एक युग का हुआ अंत...लियोनेल मेसी के रिटायरमेंट पर भावुक हुए यूजर्स

मेसी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि उन्होंने संन्यास का फैसला फाइनल के ठीक दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को ही लिख लिया था. अब फैंस उनके जाने से काफी दुखी हैं और अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 39 साल के इस महान खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर तीन पन्नों की एक बेहद भावुक चिट्ठी शेयर की, जिसने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की आंखें नम कर दीं. मेसी का आखिरी इंटरनेशनल मैच 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें अर्जेंटीना को स्पेन से हार का सामना करना पड़ा था. मेसी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि उन्होंने संन्यास का फैसला फाइनल के ठीक दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को ही लिख लिया था. इसके कुछ दिन बाद, 8 अगस्त को उनके पिता जॉर्ज मेसी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी. अब उनके संन्यास पर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

इंटरनेट पर छा गया सन्नाटा, सोशल मीडिया हुआ भावुक

मेसी के इस अचानक फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जैसे भावनाओं का सैलाब आ गया. दुनिया भर के फैंस ने अपने चहेते खिलाड़ी की विदाई पर गहरा दुख जताया. 

एक महान युग का अंत: मेसी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके साथी खिलाड़ी नेमार के फैंस ने भी मेसी के सम्मान में पोस्ट किए. सोशल मीडिया पर #LionelMessi और #GOAT (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) लगातार ट्रेंड करने लगा. फैंस ने मेसी के 2022 वर्ल्ड कप जीतने वाले सुनहरे पलों और 2026 के आखिरी मैच की तस्वीरों को मिलाकर बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किए. एक फैन ने लिखा, "फुटबॉल ने आज अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया." लाखों फैंस, मशहूर खेल हस्तियों और बड़े फुटबॉल क्लबों ने मेसी को 20 साल तक मैदान पर जादुई खेल दिखाने के लिए 'थैंक यू मेसी' लिखकर धन्यवाद दिया.

 
 
 
 
 
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मेसी भले ही अब अर्जेंटीना की आसमानी और सफेद जर्सी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन वे क्लब फुटबॉल के लिए खेलते रहेंगे. फैंस के लिए इस बात को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि मैदान पर अब मेसी का वह पुराना जादू दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा.

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अपने पोस्ट में मेसी ने क्या लिखा

मेसी ने लिखा, "यह फैसला मेरे दिल को गहराई से कचोट रहा है, लेकिन अब अलविदा कहने का सही समय आ गया है. मैंने अर्जेंटीना की जर्सी के लिए अपना सबकुछ दे दिया और अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है. भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अर्जेंटीनी बनाया." इस पोस्ट के बाद लोग इतने भावुक हुए कि मेसी से अपना फैसला वापस लेने की गुजारिश करने लगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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