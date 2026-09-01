एक युग का हुआ अंत...लियोनेल मेसी के रिटायरमेंट पर भावुक हुए यूजर्स

लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 39 साल के इस महान खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर तीन पन्नों की एक बेहद भावुक चिट्ठी शेयर की, जिसने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की आंखें नम कर दीं. मेसी का आखिरी इंटरनेशनल मैच 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें अर्जेंटीना को स्पेन से हार का सामना करना पड़ा था. मेसी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि उन्होंने संन्यास का फैसला फाइनल के ठीक दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को ही लिख लिया था. इसके कुछ दिन बाद, 8 अगस्त को उनके पिता जॉर्ज मेसी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी. अब उनके संन्यास पर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

इंटरनेट पर छा गया सन्नाटा, सोशल मीडिया हुआ भावुक

मेसी के इस अचानक फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जैसे भावनाओं का सैलाब आ गया. दुनिया भर के फैंस ने अपने चहेते खिलाड़ी की विदाई पर गहरा दुख जताया.

एक महान युग का अंत: मेसी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके साथी खिलाड़ी नेमार के फैंस ने भी मेसी के सम्मान में पोस्ट किए. सोशल मीडिया पर #LionelMessi और #GOAT (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) लगातार ट्रेंड करने लगा. फैंस ने मेसी के 2022 वर्ल्ड कप जीतने वाले सुनहरे पलों और 2026 के आखिरी मैच की तस्वीरों को मिलाकर बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किए. एक फैन ने लिखा, "फुटबॉल ने आज अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया." लाखों फैंस, मशहूर खेल हस्तियों और बड़े फुटबॉल क्लबों ने मेसी को 20 साल तक मैदान पर जादुई खेल दिखाने के लिए 'थैंक यू मेसी' लिखकर धन्यवाद दिया.

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मेसी भले ही अब अर्जेंटीना की आसमानी और सफेद जर्सी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन वे क्लब फुटबॉल के लिए खेलते रहेंगे. फैंस के लिए इस बात को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि मैदान पर अब मेसी का वह पुराना जादू दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा.

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अपने पोस्ट में मेसी ने क्या लिखा

मेसी ने लिखा, "यह फैसला मेरे दिल को गहराई से कचोट रहा है, लेकिन अब अलविदा कहने का सही समय आ गया है. मैंने अर्जेंटीना की जर्सी के लिए अपना सबकुछ दे दिया और अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है. भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अर्जेंटीनी बनाया." इस पोस्ट के बाद लोग इतने भावुक हुए कि मेसी से अपना फैसला वापस लेने की गुजारिश करने लगे.

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