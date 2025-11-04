माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हिला दिया है. वीडियो में एक युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बिजली के तारों के पास काम करता दिखाई देता है. कुछ ही सेकंड बाद अचानक जोरदार धमाका होता है और वहां से आग की लपटें उठने लगती हैं. यह दृश्य इतना भयावह है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक बिजली की लाइन में फॉल्ट ठीक कर रहा था.

एक झटके में इंसान से गैस बना लाइनमैन

वीडियो में दिखता है कि युवक बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर कुछ तारों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है. उसके हाथ में एक उपकरण भी नजर आता है. कुछ ही पल में तेज आवाज के साथ चिंगारी उठती है और पूरा इलाका धुएं से भर जाता है. आसपास मौजूद लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं. यह घटना इतने कम समय में हुई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं.

वीडियो की पुष्टि के हो रहे अलग अलग दावे

वीडियो कब और कहां का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह युवक लाइनमैन था जो बिजली की मरम्मत कर रहा था, जबकि कुछ ने दावा किया कि वह बिना अनुमति के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था. वीडियो में आदमी को गैस बनते साफतौर पर देखा जा सकता है. हालांकि कुछ लोग इसे एआई तकनीक वाला वीडियो भी बता रहे हैं.

कांप उठे यूजर्स

वीडियो को dark_web_vides नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई तो एक सेकंड में दूसरी दुनिया में चला गया. एक और यूजर ने लिखा...मेरी तो रूह कांप गई भाई, इतनी तेज मौत मैंने पहली बार देखी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यह वीडियो एआई भी हो सकता है.

