प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर अपडेट! आश्रम से जारी पत्र पढ़ यूजर्स ने ली राहत की सांस

सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को लेकर देखने को मिला. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें और खबरें वायरल हो रही थीं, जिनमें दावा किया जा रहा था कि महाराज जी की तबीयत खराब है. इन झूठी बातों ने भक्तों के बीच बेचैनी और चिंता का माहौल पैदा कर दिया था. लोग लगातार स्वास्थ्य अपडेट जानने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच अब आश्रम की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी कर इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है.

आश्रम ने क्या कहा

श्री हित राधा केली कुंज परिवार, श्रीधाम वृंदावन की ओर से 8 अक्टूबर 2025 को एक पत्र जारी किया गया है. इसमें साफ-साफ लिखा है कि पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है. वे पूर्ववत अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है. पत्र में यह भी बताया गया है कि केवल प्रातःकालीन पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है.

राधे राधे ! श्री हरिवंश !

सूचना

आप सभी को अवगत कराया जाता है कि पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानन्द गोविंद शरण जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक है। गुरुदेव पूर्ववत अपनी दैनिक दिनचर्या में ही स्थित हैं। केवल प्रातः कालीन पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है।

इसलिए आप सभी से… pic.twitter.com/jwoB2gt3g0 — Bhajan Marg (@RadhaKeliKunj) October 8, 2025

अफवाहों से बचने की अपील

आश्रम की ओर से पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि कृपया किसी भी प्रकार की झूठी या निराधार अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं. भक्तों से आग्रह किया गया है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों से दूर रहें. हाल ही में प्रेमानंद महाराज के एक वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को लेकर दावे हो रहे हैं कि वीडियो 2 साल पुराना है.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन

भक्तों की चिंता और राहत

जैसे ही यह आधिकारिक पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया गया, भक्तों और अनुयायियों ने राहत की सांस ली. कई लोग महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे और लगातार सोशल मीडिया पर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन अब जब आश्रम की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है तो लोगों ने चैन की सांस ली और गुरुदेव के स्वस्थ होने पर धन्यवाद व्यक्त किया. यूजर्स भी पत्र पढ़कर चैन की सांस लेने लगे और बोले की देश की दुआएं उनके साथ हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?