सुपौल से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने त्रिवेणीगंज ही नहीं बल्कि पूरे जिले में चर्चा का माहौल बना दिया है. मामला त्रिवेणीगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 18 का है, जहां एक मॉल में काम करने वाली दो युवतियों ने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दो साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान, अब रचाई शादी

जानकारी के अनुसार, दोनों युवतियों की पहचान करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और साथ रहने के बाद दोनों ने जीवनभर साथ निभाने का फैसला लिया. मंगलवार की देर रात दोनों युवतियां त्रिवेणीगंज के मेलाग्राउंड स्थित एक मंदिर पहुंचीं, जहां सादे तरीके से उन्होंने शादी की रस्म पूरी की. शादी के दौरान दोनों ने गैस चूल्हे के चारों ओर सात फेरे लिए. उस वक्त मंदिर परिसर में गिने-चुने लोग ही मौजूद थे, जिससे यह घटना तत्काल चर्चा में नहीं आ सकी.

किराए पर रहती थीं साथ, एक ही मॉल में नौकरी

बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां पिछले दो महीनों से वार्ड 18 में एक किराए के कमरे में साथ रह रही थीं और दोनों एक ही मॉल में काम करती हैं. बुधवार सुबह जब वे शादी के बाद अपने कमरे पर लौटीं, तो इसकी जानकारी मोहल्ले में फैल गई और लोगों की भीड़ जुटने लगी. इसी बीच दोनों ने अपनी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पूरे सुपौल जिले सहित आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया है.

पूजा बनी दूल्हा, काजल ने निभाई दुल्हन की भूमिका

नवविवाहित युवतियों की पहचान मधेपुरा जिले के मुरलीगंज गोशाला चौक वार्ड नंबर 8 निवासी संतोष गुप्ता की 21 वर्षीय पुत्री पूजा गुप्ता और शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा बघला वार्ड 1 निवासी शंभू यादव की 18 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है. इस विवाह में पूजा गुप्ता ने दूल्हे की भूमिका निभाई, जबकि काजल कुमारी दुल्हन बनीं.

दोनों को शुरु से नहीं थी लड़कों में दिलचस्पी

दोनों युवतियों का कहना है कि उन्हें लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका रिश्ता पूरी तरह भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं और एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया है.इस अनोखी शादी को लेकर स्थानीय लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है. कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपसी सहमति का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सामाजिक परंपराओं से अलग कदम मान रहे हैं. फिलहाल यह अनोखी शादी सुपौल जिले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

