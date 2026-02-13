थार के बोनट पर खड़े होकर मचा रहे थे बवाल, अचानक लगे ब्रेक और... आप भी बोलेंगे- सही हुआ

आजकल सोशल मीडिया पर मशहूर होने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग लाइक और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. रील बनाने का जुनून कई युवाओं पर इस कदर हावी है कि उन्हें अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं रहती. तेज रफ्तार गाड़ियां, स्टंट और खतरनाक करतब ये सब अब आम होता जा रहा है. लेकिन जरा सी लापरवाही कभी भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ युवक काफिले के साथ चल रही एक थार गाड़ी पर रील बना रहे थे. गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर लहराती हुई चल रही थी और चार लड़के उसके बोनट पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे. उन्हें न अपनी सुरक्षा की चिंता थी और न ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की,

क्या दिखा वीडियो में?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थार तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी. बोनट पर खड़े लड़के मस्ती कर रहे थे और कैमरे के सामने पोज दे रहे थे। तभी अचानक सामने से एक ट्रैक्टर आ जाता है. ट्रैक्टर को देखकर थार चालक को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है. जैसे ही गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगते हैं, बोनट पर खड़े लड़के संभल नहीं पाते और एक-एक करके सड़क पर गिर जाते हैं।. यह सीन देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. गनीमत यह रही कि कोई भी गाड़ी के पहियों के नीचे नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. गाड़ी रुकने के बाद तीनों लड़के उठ खड़े हुए. आसपास मौजूद लोग उनकी वीडियो बनाते रहे. कुछ लोग हंसते नजर आए तो कुछ ने इसे लापरवाही बताया.

One thing the Indian govt seriously needs to make compulsory is dashcams in every car. Our roads are filled with people who have absolutely no concern for safety, not even their own. The scary part is they can destroy someone else’s life in a second and simply walk away. pic.twitter.com/5vqZtu85t5 — Nikhil saini (@iNikhilsaini) February 11, 2026

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत न करे. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा रील का चक्कर, अस्पताल का सफर, कई लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से न सिर्फ खुद की जान खतरे में पड़ती है बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोग भी जोखिम में आ जाते हैं. अगर समय रहते ब्रेक न लगते या कोई गाड़ी पीछे से आ जाती, तो यह मजाक जानलेवा बन सकता था.

