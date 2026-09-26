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लाहौर की पार्टियों में जब नाचने लगे गोरिल्ला, डीजे पर लगाए ठुमके

पाकिस्तान के लाहौर में नाइटलाइफ़ का एक बेहद अजीबोगरीब और मजेदार ट्रेंड वायरल हो रहा है, जहां क्लबों में इंसानों के बजाय विशालकाय गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम पहने कलाकार जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 07:49 PM (IST)
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पाकिस्तान के लाहौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. आमतौर पर नाइटलाइफ़ और क्लब-पार्टियों में लोग म्यूज़िक, लाइट्स और डीजे की धुनों पर डांस करते नजर आते हैं. लेकिन लाहौर की एक पार्टी में महफ़िल की पूरी लाइमलाइट इंसान नहीं, बल्कि 'विशालकाय गोरिल्ला' लूट ले गए. सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब और मजेदार ट्रेंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है.

डीजे की बीट पर गोरिल्ला का 'बवाल' डांस

दरअसल, गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर की पार्टियों में अब एक नया और अतरंगी क्रेज देखने को मिल रहा है. क्लबों में अचानक बड़े-बड़े गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम पहने हुए एंटरटेनर्स एंट्री लेते हैं और सीधे डांस फ्लोर पर उतर जाते हैं. वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे ये मस्कुलर और विशाल गोरिल्ला डीजे की तेज धुनों पर अपने लंबे-लंबे हाथ पटककर ऐसा खतरनाक डांस कर रहे हैं कि बाकी लोग बस देखते ही रह गए.

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पार्टी में लोगों को भाया यह अनोखा अंदाज

पार्टी में मौजूद मेहमानों के लिए यह नजारा बिल्कुल अनपेक्षित था. हालांकि, गोरिल्ला की एंट्री से डरने के बजाय लोग उनके साथ डांस फ्लोर शेयर करते और ठुमके लगाते दिखे. इन कॉस्ट्यूम्स के अंदर कलाकार पूरी तरह छिपे हुए थे और उनकी बेतहाशा एनर्जी ने पूरी पार्टी में गजब का माहौल बना दिया. लोग अब इस मजेदार पल को अपने कैमरों में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

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इंटरनेट पर लोग बोले.. "पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है."

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा... "जब आपकी पार्टी बोरिंग हो रही हो, तो गोरिल्ला बुला लो." वहीं दूसरे यूजर ने कहा... "डीजे वाले बाबू जरा गोरिल्ला के लिए भी गाना बजा दो." एक साधारण सी डांस पार्टी को इस 'गोरिल्ला डांस' ने बेहद अतरंगी और मजेदार बना दिया है, जिसे देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 07:49 PM (IST)
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