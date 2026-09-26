लाहौर की पार्टियों में जब नाचने लगे गोरिल्ला, डीजे पर लगाए ठुमके
पाकिस्तान के लाहौर में नाइटलाइफ़ का एक बेहद अजीबोगरीब और मजेदार ट्रेंड वायरल हो रहा है, जहां क्लबों में इंसानों के बजाय विशालकाय गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम पहने कलाकार जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं.
पाकिस्तान के लाहौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. आमतौर पर नाइटलाइफ़ और क्लब-पार्टियों में लोग म्यूज़िक, लाइट्स और डीजे की धुनों पर डांस करते नजर आते हैं. लेकिन लाहौर की एक पार्टी में महफ़िल की पूरी लाइमलाइट इंसान नहीं, बल्कि 'विशालकाय गोरिल्ला' लूट ले गए. सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब और मजेदार ट्रेंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है.
डीजे की बीट पर गोरिल्ला का 'बवाल' डांस
दरअसल, गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर की पार्टियों में अब एक नया और अतरंगी क्रेज देखने को मिल रहा है. क्लबों में अचानक बड़े-बड़े गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम पहने हुए एंटरटेनर्स एंट्री लेते हैं और सीधे डांस फ्लोर पर उतर जाते हैं. वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे ये मस्कुलर और विशाल गोरिल्ला डीजे की तेज धुनों पर अपने लंबे-लंबे हाथ पटककर ऐसा खतरनाक डांस कर रहे हैं कि बाकी लोग बस देखते ही रह गए.
🇵🇰 How giant dancing gorillas are gate-crashing parties in Pakistan— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2026
Party-goers in Pakistan are going ape over the latest craze to hit the dancefloor -- giant gorillas. Entertainers dress up in the super-sized simian costumes, flailing around their limbs to DJ beats alongside… pic.twitter.com/1XA6ZstAh3
पार्टी में लोगों को भाया यह अनोखा अंदाज
पार्टी में मौजूद मेहमानों के लिए यह नजारा बिल्कुल अनपेक्षित था. हालांकि, गोरिल्ला की एंट्री से डरने के बजाय लोग उनके साथ डांस फ्लोर शेयर करते और ठुमके लगाते दिखे. इन कॉस्ट्यूम्स के अंदर कलाकार पूरी तरह छिपे हुए थे और उनकी बेतहाशा एनर्जी ने पूरी पार्टी में गजब का माहौल बना दिया. लोग अब इस मजेदार पल को अपने कैमरों में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.
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इंटरनेट पर लोग बोले.. "पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है."
सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा... "जब आपकी पार्टी बोरिंग हो रही हो, तो गोरिल्ला बुला लो." वहीं दूसरे यूजर ने कहा... "डीजे वाले बाबू जरा गोरिल्ला के लिए भी गाना बजा दो." एक साधारण सी डांस पार्टी को इस 'गोरिल्ला डांस' ने बेहद अतरंगी और मजेदार बना दिया है, जिसे देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया है.
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