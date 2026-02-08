हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: लेडीज संगीत में हसबैंड वाइफ का शानदार डांस वायरल, सोशल मीडिया पर बोले लोग—इसे कहते हैं कपल गोल्स

अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी की. यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जहां लेडीज संगीत के मौके पर स्टेज पर हसबैंड और वाइफ ने साथ में शानदार डांस परफॉर्म किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Feb 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हंसी, प्यार और थोड़ी सी जलन तीनों का तड़का एक साथ लगा देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक शादी समारोह का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे. वीडियो में प्यार, तालमेल और कॉन्फिडेंस की ऐसी झलक देखने को मिलती है कि देखने वाले खुद को वीडियो से जोड़ लेते हैं. खास बात यह है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कैप्शन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

हसबैंड वाइफ के डांस से बंझा लेडीज संगीत का समां

अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी की. यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जहां लेडीज संगीत के मौके पर स्टेज पर हसबैंड और वाइफ ने साथ में शानदार डांस परफॉर्म किया. दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं और जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, उनकी केमिस्ट्री पूरे स्टेज पर छा जाती है. पति-पत्नी की जुगलबंदी इतनी शानदार है कि वहां मौजूद मेहमान तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IDF Wedding Choreography (@idfweddingchoreography)

देखते ही देखते वायरल हो गया वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे के स्टेप्स को बेहद खूबसूरती से फॉलो कर रहे हैं. न कोई झिझक, न कोई बनावट, बस एक-दूसरे के साथ डांस का पूरा मजा लेते हुए नजर आते हैं. पत्नी के घूमते ही लहंगे की फ्लेयर और पति का कॉन्फिडेंट अंदाज पूरे परफॉर्मेंस को और खास बना देता है. यही वजह है कि यह डांस वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यूजर्स ने जमकर की तारीफ

इस वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि भाई हो तो ऐसा, कोई कह रहा है कि यही है परफेक्ट कपल गोल्स. वहीं कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि इस डांस ने रिश्तेदारों की नींद उड़ा दी होगी. वीडियो को idfweddingchoreography नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

Published at : 08 Feb 2026 03:02 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Husband Wife Dance
