भारत को अक्सर उसकी विविधता, रंगों, भीड़भाड़ और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन जो बात भारत को सच में खास बनाती है, वह यहां के लोगों का बड़ा दिल और मेहमाननवाजी की भावना है. हाल ही में इसका एक खूबसूरत नजारा कर्नाटक के मैसूर शहर में देखने को मिला, जब ब्रिटेन से आए एक कलाकार को सड़क किनारे एक अजनबी ने मुफ्त में बिरयानी खिलाकर इंसानियत का अनोखा अंदाज सामने आया. ब्रिटिश गायक और संगीत निर्माता लेपानी भारत यात्रा पर आए हुए थे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्हें भारत आने से पहले कई तरह की बातें बताई गई थीं.

खुशबू ने खींचा ध्यान

लेपानी अपने दोस्तों के साथ मैसूर की एक सड़क पर घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक लाजवाब खुशबू आई. सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति बड़े से बर्तन में बिरयानी बना रहा था. वह मुस्कुराते हुए लोगों को प्यार से बिरयानी परोस रहा था और आने-जाने वालों को हाथ हिलाकर बुला रहा था. शुरुआत में लेपानी को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन खुशबू और उस व्यक्ति की मुस्कान ने उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित किया. जब उन्होंने पूछा कि एक प्लेट बिरयानी की कीमत क्या है, तो उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से जवाब दिया, चिंता मत करो, बस खाओ.

मुफ्त में परोसी भरपेट बिरयानी

इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने उन्हें सबसे बड़ी प्लेट में गरमा-गरम बिरयानी परोसी. वहीं पास खड़े एक और व्यक्ति ने ऊपर से चिकन करी भी डाल दी, लेपानी और उनके दोस्तों ने सड़क किनारे खड़े होकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खाना खाया. लेपानी ने बताया कि यह उनके लाइफ की सबसे टेस्टी और पेट भर देने वाली बिरयानी में से एक थी, लेकिन इस एक्सपीरियंस को खास सिर्फ टेस्ट ने नहीं बनाया, बल्कि उस अजनबी की सच्ची और अच्छी भावना ने उनके दिल को छू लिया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

जैसे ही उन्होंने यह वीडियो शेयर किया, वह तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और भारत की मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ की, एक यूजर ने लिखा, कोविड के समय जब हालात बेहद कठिन थे, तब देशभर में लोगों ने एक-दूसरे की मदद की, कई लोग खाना बांट रहे थे, गरीबी के बावजूद, हमने एक-दूसरे को संभाला, यही हमारी असली ताकत है. एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भारत में शायद आप कभी भूखे नहीं सोएंगे. यहां लोग दिल से मदद करते हैं.कई लोगों ने यह भी लिखा कि भारत की असली पहचान उसकी दया और अपनापन है.

