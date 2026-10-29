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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स

मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स

वायरल हो रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी का पानी अपने पूरे उफान पर है और बहाव इतना तेज है कि कोई भी चीज उसमें बह जाए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एडवेंचर और स्टंट के नाम पर जान जोखिम में डालने वाले कई वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी. बाढ़ जैसी भयानक स्थिति और उफान मारती नदी के खौफनाक मंजर के बीच एक शख्स जेट स्की (Jet Ski) लेकर सीधे पानी में उतर गया. तेज बहाव और ऊंची उठती लहरों के बीच शख्स ने जो जोखिम उठाया, उसने इंटरनेट की जनता के होश उड़ा दिए हैं.

लहरों ने निगला, पानी में हुआ गायब रुकीं लोगों की सांसें

वायरल हो रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी का पानी अपने पूरे उफान पर है और बहाव इतना तेज है कि कोई भी चीज उसमें बह जाए. ऐसे खतरनाक माहौल में यह शख्स अपनी जेट स्की के साथ पानी में कलाबाजियां दिखाने की कोशिश करता है. तभी अचानक नदी की एक भयंकर लहर जेट स्की से टकराती है और शख्स अपनी जेट स्की से अलग होकर सीधे पानी में जा गिरता है. अगले ही पल तेज लहरें उसे पूरी तरह अपने अंदर निगल लेती हैं और वह कुछ सेकंड के लिए पानी में गायब हो जाता है.

 
 
 
 
 
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लहरों को चीरकर फिर थाम ली जेट स्की

वीडियो देखने वाले लोगों को लगा कि शख्स तेज बहाव में बह गया और कोई बड़ा हादसा हो गया. लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए. लहरों के बीच से अचानक वह शख्स तैरता हुआ बाहर निकला और बहती हुई अपनी जेट स्की को बड़ी फुर्ती से थाम लिया. मौत के मुहाने से इस तरह वापस लौटने का यह नजारा देखकर हर कोई हैरान है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

यूजर्स ने बताया पागलपन

यह खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स इसे शख्स की अकल्पनीय बहादुरी और बेहतरीन कंट्रोल बता रहे हैं. वहीं, ज्यादातर लोग इस स्टंट पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि "बाढ़ और उफनती नदी में ऐसा स्टंट करना सरासर बेवकूफी है. एक छोटी सी गलती जान ले सकती थी." वीडियो को adson_ivan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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