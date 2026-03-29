आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए खुद को दिखाने, फेमस होने और वायरल होने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है. हर कोई चाहता है कि उसकी रील पर लाखों व्यू आएं, लोग लाइक करें और कमेंट में तारीफों की बारिश हो. लेकिन कई बार यही जल्दी फेमस होने की चाहत लोगों को ऐसी गलती करवा देती है, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला किचन में रील बनाते-बनाते ऐसी गलती कर बैठती है कि उनका पूरा मूड और “रील वाला एटीट्यूड” सेकंडों में हवा हो जाता है. यह वीडियो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और यूजर्स इसे देखकर हंस भी रहे हैं और सीख भी ले रहे हैं.

रील बनाने का जोश पड़ा भारी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में गैस चूल्हे के पास खड़ी होकर रील बना रही है. उनके सामने गैस पर दाल का पतीला चढ़ा हुआ है, जो उबल रहा है. महिला पूरे एक्सप्रेशन और एक्टिंग के साथ कैमरे के सामने परफॉर्म कर रही होती है, मानो कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा हो.

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एक्शन में हुआ बड़ा कांड

रील के दौरान महिला कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है और हाथों से एक्सप्रेशन देते हुए अचानक उनका हाथ दाल के पतीले से टकरा जाता है. बस फिर क्या था, खौलती हुई दाल का पतीला सीधे उनके हाथ पर गिर जाता है. यह पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और वीडियो यहीं से वायरल कंटेंट बन जाता है.

सेकंडों में निकली सारी हवाबाजी

जिस आत्मविश्वास के साथ महिला रील बना रही थी, पतीला गिरते ही सब गायब हो जाता है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं और वह दर्द से कराहने लगती हैं. कुछ ही पल में वह कैमरा बंद कर देती हैं, जिससे साफ समझ आता है कि चोट काफी लगी होगी.

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सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी. कोई लिख रहा है, “रील बनाना है तो पहले किचन बंद कर लो”, तो कोई कह रहा है, “वायरल होने के चक्कर में खुद ही वायरल हो गईं”. कुछ यूजर्स ने इसे “रील vs रियलिटी” का परफेक्ट उदाहरण बताया. जहां एक तरफ लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, वहीं कई लोग इसे एक सीख के तौर पर भी ले रहे हैं. वीडियो को parvatidev46 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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