Lahore lassi viral video: हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कई बाहर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जहां पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती कराने से पीछे नहीं रहते है. ऐसा ही वीडियो इन दिनों भी पाकिस्तान से खूब वायरल हो रहा है. दरअसल रात के 3 बजे जब ज्यादातर शहरों में सन्नाटा होता है, उस वक्त लाहौर की एक दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी है. ऐसा नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि देर रात भी लोग लस्सी पीने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान से आई एक क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर मजेदार रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

लाहौर में रात 3 बजे लस्सी वाले पर लगी, लंबी लाइन

वायरल वीडियो में लाहौर की एक मशहूर लस्सी की दुकान के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो रात करीब 3 बजे का है. जब लोग सिर्फ लस्सी पीने के लिए लाइन में खड़े हैं. इस वीडियो को शेयर करने वाला शख्स वीडियो में बताता रहा है कि रात 3 का टाइम है और यह लाहौर की एक गली का मंजर है. यह जो लाइन बनाकर लोग खड़े हैं, यह जेद्दा लस्सी वाले के पास आए हैं. यहां लस्सी पीने के लिए पहले टोकन लेना पड़ता है, फिर लाइन में लगना पड़ता है. इतनी जलालत के बाद आपको लस्सी मिलती है. लेकिन फिर भी यहां लोग बाज नहीं आते और जलील होने के लिए हर बार आ जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में हर कोई रात के 3 बजे लस्सी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

यह वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट करना शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने इस ट्रेंड का मजाक उड़ाया तो कुछ ने इसे फूड क्रेज का एग्जांपल भी बता दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा ओवररेटेड जगह है, घर पर इससे बेहतर लस्सी बन सकती. वहीं दूसरे ने कहा सुना है यहां पहले फूड अथॉरिटी ने रेड भी मारी थी फिर भी लोग यही लस्सी पीने आ रहे हैं. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है पाकिस्तानियों ने जलील होने की कसम खा रखी है.

एक यूजर कमेंट करता है इतनी भी क्या दीवानगी की रात 3 बजे लाइन लगानी पड़े. वहीं एक यूजर लाहौर वासियों का बचाव करते हुए कमेंट करता है लाइन में लगे लोगों की गिनती करें तो इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग लाहौर से नहीं होंगे. एक यूजर कमेंट करता है कि ये पाकिस्तानी हैं और ये तो जलील होने के आदी हैं. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है पागलों की पाकिस्तान में कमी नहीं है.

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