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हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी, जानें कैसा रहा BSEB Matric का परिणाम

Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी, जानें कैसा रहा BSEB Matric का परिणाम

Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है. इस बार के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है. आइए जानते हैं छात्र और छात्राओं का पास परसेंटेज.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Mar 2026 02:09 PM (IST)
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Bihar Board 10th Result: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार के रिजल्ट में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा है. बिहार बोर्ड 10वीं की कुल पास परसेंटेज 81.79 फीस दर्ज की गई. आइए जानते हैं इस बार कितने छात्र और छात्राएं हुए पास.

कैसा रहा इस बार का रिजल्ट 

बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में इस बार टॉप 10 में 139 छात्र-छात्राएं हैं. इनमें से 57 लड़कियां हैं. अगर प्रथम श्रेणी की बात करें तो कुल 4,43,723 स्टूडेंट्स में से 2,34,501 छात्र हैं और 2,09,222 छात्राएं. इसी के साथ द्वितीय श्रेणी में कुल 4,75,511 में से 2,25,011 छात्र हैं और 2,50,500 छात्राएं. वहीं थर्ड डिवीजन में कल 3,03,103 विद्यार्थियों में से 1,35,676 छात्र हैं और 1,67,427 छात्राएं.  कुल मिलाकर 15,10,928 विद्यार्थियों में से 12,35,743 विद्यार्थी पास हुए हैं. जिनमें पास हुए छात्रों की संख्या 6,01,390 है और पास हुई छात्राओं की संख्या 6,34,353 है. अगर पिछले साल की बात करें तो साल 2025 में कुल 15,58,077 छात्रों ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दी थी. इनमें से 12,79,294 छात्र सफलतापूर्वक पास हुए थे और 2,78,783 छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए थे. 

किसका प्रदर्शन रहा था बेहतर? 

साल 2025 के आंकड़ों से पता चला है कि लड़कों और लड़कियों के बीच कड़ी टक्कर रही थी. लड़कों का पास प्रतिशत 83.65% रहा और लड़कियों का पास प्रतिशत 80.67% रहा. हालांकि बीते कुछ सालों से लड़कियों के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिला है. उन्होंने धीरे-धीरे अंतर को कम किया है और शिक्षा के कुल स्तर को ऊपर उठाया है.

बिहार बोर्ड 10वीं का नतीजा कैसे देखें 

छात्र अपना नतीजा बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. वेबसाइट खुलने के बाद मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा और अपनी मार्कशीट देखने के लिए जानकारी सबमिट करनी होगी.

नतीजे देखने के लिए दूसरी वेबसाइटें

ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आधिकारिक वेबसाइट धीमी हो सकती है. ऐसे में छात्र बिना किसी देरी के अपना नतीजा देखने के लिए interbiharboard.com और bsebexam.com जैसी वेबसाइटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करके रख लें. जब तक मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक यह मार्कशीट काम आ सकती है.

यह भी पढ़ें: क्रैश हो जाए बिहार बोर्ड 10वीं की वेबसाइट तो ऐसे चेक करें रिजल्ट, यहां जाने आसान तरीका

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 01:39 PM (IST)
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Bihar Board Result 10th Result Bihar Bihar Exam
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