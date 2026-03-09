ट्रेन है या डांस स्टूडियो? एसी कोच में 30 लोगों ने जमकर किया हंगामा, देसी गानों पर लगाए ठुमके

सोशल मीडिया के दौर में लोग हर जगह कंटेंट ढूंढ रहे हैं. कभी सड़क पर डांस, कभी मेट्रो में गाना, तो कभी बाजार के बीचोंबीच रील शूट. लेकिन जब यही “कंटेंट क्रिएशन” दूसरों की परेशानी बन जाए, तो बहस छिड़ना तय है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हंसाया भी है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है.

वीडियो में एक ट्रेन का कोच नजर आता है, जहां कुछ यात्री सफर करने आए थे लेकिन माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो. तेज म्यूजिक, जोर-जोर से चिल्लाना और कैमरे के सामने रील बनाना… बाकी यात्रियों के लिए यह सफर किसी सिरदर्द से कम नहीं था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया और अब लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ट्रेन का सफर बना “लाइव रियलिटी शो”

मामला Gareeb Rath Express का बताया जा रहा है. यात्री Manmohan Verma ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनका शांतिपूर्ण सफर अचानक “लाइव रियलिटी शो” में बदल गया. उनके अनुसार ट्रेन के एक कोच में करीब 25 से 30 लोगों का एक बड़ा परिवार सवार था. इस समूह ने पूरे कोच को मानो अपना निजी स्टूडियो बना लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कैमरे के सामने इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manmohan Verma (@bioeducator_manmohan)

तेज म्यूजिक और रील्स से परेशान यात्री

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मोबाइल कैमरे के सामने डांस करते नजर आ रहे हैं जबकि बाकी लोग उन्हें शूट कर रहे हैं. इसी दौरान तेज आवाज में गाने भी बज रहे हैं. मनमोहन वर्मा का कहना है कि इस वजह से बाकी यात्रियों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया था. कई लोग शांतिपूर्वक यात्रा करना चाहते थे लेकिन लगातार शोर और हंगामे के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दी. कुछ यूजर्स ने उस परिवार के व्यवहार की आलोचना करते हुए लिखा कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का शोर-शराबा दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन है. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब ट्रेनें भी “रील स्टूडियो” बन चुकी हैं.

