'आसान नहीं मुंबई में रहना' छोटे से फ्लैट का एक लाख रुपये किराया चुका रही यह लड़की, देखें वीडियो

मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहां घर लेना या किराए पर रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता. शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि अक्सर लोग छोटे से फ्लैट के लिए भी भारी किराया चुकाने को मजबूर होते हैं. खासकर साउथ मुंबई और सेंट्रल मुंबई के इलाकों में किराया आम लोगों की पहुंच से काफी दूर माना जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने किराए के घर का टूर दिखाते नजर आए. इस घर का किराया जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

मुंबई में 1 लाख रुपये किराए वाला फ्लैट

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर Arya Kothari ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने किराए के घर का टूर कराते दिखाई दिए. यह फ्लैट मुंबई के पॉश इलाके Parel में स्थित है. वीडियो की शुरुआत में ही उनसे पूछा गया कि वे इस घर के लिए कितना किराया देते हैं. इस पर उन्होंने बताया कि वे हर महीने करीब 1 लाख रुपये किराया देते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस किराए में मेंटेनेंस चार्ज भी शामिल है.

700 स्क्वायर फीट का 2BHK फ्लैट

वीडियो में दिखाया गया फ्लैट करीब 700 स्क्वायर फीट का है. घर में दो बेडरूम, एक लिविंग रूम और बाकी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. फ्लैट का मास्टर बेडरूम थोड़ा बड़ा बताया गया, जबकि दूसरा कमरा थोड़ा छोटा है. घर का लिविंग रूम काफी साफ-सुथरा और आरामदायक नजर आता है. दोनों रूममेट्स ने बताया कि वे अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं. कभी यहां बैठकर बातें करते हैं, तो कभी अपने करियर और भविष्य को लेकर चर्चा करते हैं.

खिड़की से दिखता है प्लेन का शानदार नजारा

फ्लैट के टूर के दौरान उन्होंने खिड़की से दिखने वाला नजारा भी दिखाया. दूर आसमान में प्लेन उड़ते और उतरते नजर आते हैं. दोनों इंजीनियरों ने बताया कि प्लेन को उड़ते और लैंड करते देखना उन्हें बहुत पसंद है. उनका कहना है कि काम के बाद जब वे घर आते हैं तो यह नजारा उन्हें काफी सुकून देता है.

दोनों रूममेट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर

घर में रहने वाले दोनों युवक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उन्होंने बताया कि मुंबई जैसे शहर में काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, इसलिए उन्होंने यहां रहने का फैसला किया. हालांकि उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि मुंबई में दूरी इतनी ज्यादा है कि रिश्ते निभाना भी मुश्किल हो जाता है. खासकर अगर किसी का पार्टनर शहर के दूसरे इलाके, जैसे Bandra में रहता हो तो मिलना-जुलना चुनौती बन सकता है.

यूजर्स बोले, हम अभी भी घर वालों से लेते हैं समोसे के पैसे

वीडियो को arya_kothari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...23 साल की लड़की 1 लाख का रेंट पे कर रही हैं. एक और यूजर ने लिखा...इस उम्र में हम समोसे के पैसे भी घर वालों से लेते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कम से कम 3 लाख रुपये तो सैलरी आती ही होगी इनकी.

