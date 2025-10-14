हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: किचन में किंग कोबरा की सरप्राइज विजिट! गैस सिलेंडर पर जाकर बैठा, देखने वालों की कांप गई रुह

Video: किचन में किंग कोबरा की सरप्राइज विजिट! गैस सिलेंडर पर जाकर बैठा, देखने वालों की कांप गई रुह

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोबरा सांप गैस सिलेंडर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है. सांप को देखकर आसपास के लोग काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कोबरा सांप गैस सिलेंडर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है. यह दृश्य काफी खतरनाक और हैरान करने वाला है. वीडियो में दिखाया गया है कि सांप फन फैलाए सिलेंडर पर बैठा हुआ है और काफी लोग इस दृश्य को देखते हुए नजर आ रहे हैं. 

फन फैलाए लोगों को डरा रहा था सांप

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक किचन में गैस सिलेंडर के ऊपर बैठा हुआ है. सांप का सिर सिलेंडर के ऊपरी हिस्से से बाहर निकला हुआ है और उसकी आंखे और फन साफ दिखाई दे रहे हैं. सांप काफी खतरनाक नजर आ रहा है. आसपास के लोग काफी डरे हुए लग रहे हैं.

वीडियो में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से वो सांप को पकड़ रहा है. उसे देखकर ये लगता है कि वो सर्प मित्र है, जो सांप को पकड़ने के एक्सपर्ट होते हैं. सांप बार-बार उसको भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े ही ध्यान से उसे पकड़ने लगता है.

 व्यक्ति ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया 

काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे अपने गले में पहनकर बाहर ले गया. ये दृश्य काफी खतरनाक नजर आ रहा था. वहां पर मौजूद लोग व्यक्ति की इस हरकत को देखकर डर रहे थे.

सांप बेहद ही जहरीला नजर आ रहा है और अगर समय रहते उसे पकड़ा नहीं जाता तो वह किसी पर हमला भी कर सकता था. इस भयावह वीडियो पर लोगों ने काफी कमेंट्स किए है.

 

Published at : 14 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
