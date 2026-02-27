हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: सड़क पार कर रही गाय से टकराया हाई स्पीड बाइकवाला, दोनों घिसटते चले गए, मंजर कैमरे में कैद

Video: सड़क पार कर रही गाय से टकराया हाई स्पीड बाइकवाला, दोनों घिसटते चले गए, मंजर कैमरे में कैद

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बिहार के देविपुर में दिखाया गया कि एक व्यक्ति गाय को सड़क पार करा रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने गाय को टक्कर मारी, जिससे दोनों गिर गए और अफरा-तफरी मच गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के देविपुर इलाके का एक सड़क हादसा दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति गाय को लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक बाइक सवार ने अचानक गाय को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार और गाय दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं. हालांकि बाइक पर सवार दो शख्स गिरने के तुरंत बाद ही खड़ा हो जाता है, लेकिन गाय सड़क पर गिरकर तड़प रही थी. घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और गाय की हालत देखकर चिंता जताई. यह हादसा सड़क पर सुरक्षा और ध्यान की कमी की गंभीर चेतावनी है.

कौन है जिम्मेदार?

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि गलती किसकी है. कुछ लोगों का कहना है कि गाय के मालिक की जिम्मेदारी है कि वह जानवर को सुरक्षित तरीके से सड़क पार कराए. वहीं कुछ ने बाइक सवार की तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य कारण बताया. सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार दोनों पक्षों की लापरवाही इस हादसे का कारण मानी जा सकती है.

सड़क सुरक्षा का संदेश

सड़क हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया कि सड़क पर हमेशा सतर्क रहना और नियमों का पालन करना आवश्यक है. चाहे वह वाहन चालक हो या किसी का पालतू जानवर, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. तेज रफ्तार, अवैध ओवरटेकिंग और अनियंत्रित जानवर सड़क पर हादसों की संभावना को बढ़ाते हैं.

हादसे के बाद बहस शुरू

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक यूजर ने लिखा, "सड़क पर हर किसी को ध्यान रखना चाहिए. तेज रफ्तार और लापरवाही किसी की जान ले सकती है." कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण इलाकों में सड़क पार करने वाले जानवरों के लिए अलग मार्ग बनाए जाने चाहिए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.

Published at : 27 Feb 2026 02:20 PM (IST)
