अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते

अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते

इंडियन रेलवे ने अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का बड़ा ऐलान किया है. 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अब उन्हें रेलवे में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

27 Feb 2026 05:05 PM (IST)
देश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय रेलवे ने अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी के नए अवसर खोलने का ऐलान किया है. चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को अब भविष्य की चिंता कम करनी होगी. रेलवे और भारतीय सेना ने मिलकर एक नया सहयोग ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के बेहतर मौके दिए जाएंगे.

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने मिलकर यह पहल शुरू की है. इस सहयोग के जरिए पूर्व अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा. अग्निवीरों का पहला बैच इस साल अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाला है. ऐसे में यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. इससे पहले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की जा चुकी है. अब रेलवे में भी यह सुविधा मिलने से युवाओं के सामने एक और मजबूत विकल्प खुल गया है.

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

रेलवे की तरफ से कहा गया है कि लेवल-1, लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों पर पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. यह आरक्षण भर्ती प्रक्रिया के दौरान लागू होगा. भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसे रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती केंद्र आयोजित करते हैं.

लेवल-1 पद (ग्रुप डी के समान पद)

पूर्व सैनिकों को 20 प्रतिशत आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

लेवल-2 और उससे ऊपर के पद

पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों को 5 प्रतिशत आरक्षण

14 हजार से ज्यादा पद पहले से आरक्षित

रेल मंत्रालय के अनुसार, हाल के भर्ती चक्र में पूर्व सैनिकों के लिए 14,788 पद आरक्षित किए गए थे. इनमें से 6,485 पद लेवल-1 के थे, जबकि 8,303 पद लेवल-2 और उससे ऊपर के थे. इससे साफ है कि रेलवे पहले से ही पूर्व सैनिकों को मौका दे रही है, और अब अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है.

पॉइंट्समैन पदों पर जल्द भर्ती

रेलवे जल्द ही 5,000 से अधिक पूर्व सैनिकों की भर्ती करने की तैयारी में है. नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें संविदा आधार पर पॉइंट्समैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा. इस समय जोन और मंडल स्तर पर 5,000 से ज्यादा लेवल-1 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. अब तक 9 मंडलों ने सेना संगठनों के साथ समझौता भी कर लिया है. इससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है.

27 Feb 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Education Agniveer Railway Reservation
