"भाई की गरीबी देखी नहीं जाएगी" अपनी ही शादी में पैसे लूटने लगा दूल्हा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर शादियों से जुड़े वीडियो अकसर लोगों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हंसते हंसते पेट पकड़ने पर मजबूर कर देगा. आपने शादियों में पैसे वारते तो बहुत देखे होंगे, स्टेज पर नोटों की बारिश भी देखी होगी, लेकिन यहां कहानी में ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आपकी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो में एक महिला पूरे ठाठ बाट के साथ दूल्हा दुल्हन पर पैसे उड़ाती है, लेकिन जैसे ही नोट हवा में लहराते हैं, दूल्हा अपनी ही शादी में ऐसा कारनामा कर देता है कि दुल्हन भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है.

शादी में महिला ने स्टेज पर जाकर लुटाए पैसे

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन पूरे साज श्रृंगार के साथ खड़े हैं. इसी दौरान एक महिला स्टेज पर आती है और दूल्हा दुल्हन के ऊपर नोट वारने लगती है. पहले तो सब कुछ सामान्य लगता है, जैसा हर शादी में होता है. महिला नोटों को हवा में उछालती है और खुशी के इस मौके पर खुले दिल से पैसे लुटाती है.

अपनी ही शादी में पैसे लूटने लगा दूल्हा

असली ट्विस्ट तब आता है जब दूल्हे की नजर उन उड़ते हुए नोटों पर पड़ती है. जैसे ही नोट जमीन की ओर गिरने लगते हैं, दूल्हा बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बटोरने लगता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दूल्हा अपने हाथ बढ़ाकर एक एक नोट लूट रहा है. यह नजारा देखकर पहले तो दुल्हन चौंक जाती है और समझ ही नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है.

दुल्हन और मेहमान रह गए हैरान

दुल्हन के चेहरे के एक्सप्रेशन वीडियो में सबसे ज्यादा मजेदार हैं. एक पल के लिए वो दूल्हे को देखती रह जाती है, जैसे सोच रही हो कि यह मेरी शादी है या पैसे लूटने की प्रतियोगिता. वहीं महिला, जो नोट उड़ा रही थी, दूल्हे की हरकत देखकर खुद भी हैरान हो जाती है. वीडियो में आगे दिखता है कि महिला दूल्हे को रोकने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचती है, लेकिन दूल्हा पूरे जोश में पैसे लूटने में लगा रहता है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी पूरे पूरे मजे ले रहे हैं.

यूजर्स बोले, लगता है भाई पर खूब कर्जा है

वीडियो को @MasalaaMinds नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है भाई पर काफी कर्जा है. एक और यूजर ने लिखा...मुझसे भाई की गरीबी देखी नहीं जा रही. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुझे तो लगता है शादी टूट गई होगी.

