हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सड़क पर भिड़ गईं दो कारें, लेकिन गलती किसकी? ध्यान से देखने पर आएगा समझ, वीडियो वायरल

Video: सड़क पर भिड़ गईं दो कारें, लेकिन गलती किसकी? ध्यान से देखने पर आएगा समझ, वीडियो वायरल

Kunnamkulam Viral Video: केरल के कुन्नमकुलम से फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक अन्य कार की आपस में टक्कर हो गई. कार का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ. गनीमत रही कि दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में नहीं थीं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 11:18 AM (IST)
Kerala News: केरल के कुन्नमकुलम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर दो कारें आपस में टकराती हुई नजर आ रही हैं. यह वीडियो देखकर लोग दंग रह गए क्योंकि यह हादसा अचानक ही घटा और थोड़ी सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण बन सकती थी.

स्पीड कम होने की वजह से बड़ा हादसा टला

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार आ रही थी. गाड़ी बिल्कुल सामान्य चल रही थी लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. कार धीरे धीरे दूसरी साइड खिसकने लगी और सामने से आ रही दूसरी कार से जा टकराई. टक्कर इतनी अचानक हुई कि दोनों चालकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला.

हालांकि राहत की बात यह रही कि उस समय दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा नहीं थी. इसी वजह से बड़ा हादसा टल गया और कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. अगर गाड़ियां तेज रफ्तार में होतीं तो नतीजा काफी खतरनाक हो सकता था.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वीडियो में साफ दिख रहा है कि टक्कर के बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. वहीं लोग इस घटना को लापरवाही और सड़क पर सावधानी न बरतने का नतीजा बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कोई इसे शराब पीकर गाड़ी चलाने का परिणाम बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का सीधा उदाहरण है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दूसरों को सावधान रहने की सलाह भी दे रहे हैं.

Published at : 26 Sep 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
Kerala News Kunnamkulam VIRAL VIDEO
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
