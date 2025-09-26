Video: सड़क पर भिड़ गईं दो कारें, लेकिन गलती किसकी? ध्यान से देखने पर आएगा समझ, वीडियो वायरल
Kunnamkulam Viral Video: केरल के कुन्नमकुलम से फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक अन्य कार की आपस में टक्कर हो गई. कार का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ. गनीमत रही कि दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में नहीं थीं.
Kerala News: केरल के कुन्नमकुलम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर दो कारें आपस में टकराती हुई नजर आ रही हैं. यह वीडियो देखकर लोग दंग रह गए क्योंकि यह हादसा अचानक ही घटा और थोड़ी सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण बन सकती थी.
स्पीड कम होने की वजह से बड़ा हादसा टला
वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार आ रही थी. गाड़ी बिल्कुल सामान्य चल रही थी लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. कार धीरे धीरे दूसरी साइड खिसकने लगी और सामने से आ रही दूसरी कार से जा टकराई. टक्कर इतनी अचानक हुई कि दोनों चालकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला.
Kunnamkulam ⚠️— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) September 24, 2025
Whiskey is Risky on wheels… Ford Eco Sports…@DriveSmart_IN @dabir @uneaz @InfraEye
pic.twitter.com/nkUHeUNur7
हालांकि राहत की बात यह रही कि उस समय दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा नहीं थी. इसी वजह से बड़ा हादसा टल गया और कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. अगर गाड़ियां तेज रफ्तार में होतीं तो नतीजा काफी खतरनाक हो सकता था.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
वीडियो में साफ दिख रहा है कि टक्कर के बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. वहीं लोग इस घटना को लापरवाही और सड़क पर सावधानी न बरतने का नतीजा बता रहे हैं.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कोई इसे शराब पीकर गाड़ी चलाने का परिणाम बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का सीधा उदाहरण है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दूसरों को सावधान रहने की सलाह भी दे रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL