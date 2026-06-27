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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने

Video: जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जहां दो दरिंदे किस्म के जानवर आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं. ये दोनों जात और शरीर से टाइगर यानी बाघ हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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टाइगर, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शिकारियों के पसीने छूट जाते हैं. पावर का हाउस और शरीर ऐसा कि मौत भी आने से पहले 10 बार सोचे. इतने खूंखार जानवर से भला कौन ही भिड़ेगा. जी हां, टाइगर से भिड़ने की सोच केवल एक टाइगर ही रख सकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो टाइगर आपस में बुरी तरह से लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं. उनकी ये खूनी फाइट देखकर इंटरनेट यूजर्स भी एक बार के लिए खौफ में आ गए. वीडियो इतना खतरनाक है कि उसमें दहाड़ की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है.

दरिंदों के बीच हुआ खूनी संघर्ष

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जहां दो दरिंदे किस्म के जानवर आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं. ये दोनों जात और शरीर से टाइगर यानी बाघ हैं. जंगल में अक्सर अपने एरिया को लेकर ऐसी लड़ाईयां आम होती हैं लेकिन इतनी आसानी से कैमरे में कैद नहीं होती. जंगल से गुजर रही एक सफारी वैन में बैठे पर्यटकों को इस बार ये लड़ाई देखना नसीब हो गया जहां दो बाघ आपस में खूनी संघर्ष करते दिख रहे हैं. दोनों अपने पीछे वाले पैरों पर खड़े हैं और दहाड़ते हुए एक दूसरे पर पंजों से हमला कर रहे हैं.

कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा

ये पूरा नजारा सफारी वैन से पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. नजारा इतना खौफनाक था कि पर्यटक तो पर्यटक, सोशल मीडिया यूजर्स तक की रूह कांप गई. दो दरिंदों की इस लड़ाई पर अब इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है. कोई इस नजारे को बेहद रोमांचक बता रहा है तो कोई चिंता जता रहा है कि इस लड़ाई में एक टाइगर को अपनी जान न देनी पड़ जाए. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. वीडियो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है.

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यूजर्स बोले, हमारी तो रूह कांप गई

वीडियो को Vikram Singh नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...टैरिटरी के लिए फाइट हो रही है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है दोनों दोस्त हैं और ये मौज मस्ती वाली फाइट हो रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... वीडियो देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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