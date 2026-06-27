जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने

टाइगर, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शिकारियों के पसीने छूट जाते हैं. पावर का हाउस और शरीर ऐसा कि मौत भी आने से पहले 10 बार सोचे. इतने खूंखार जानवर से भला कौन ही भिड़ेगा. जी हां, टाइगर से भिड़ने की सोच केवल एक टाइगर ही रख सकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो टाइगर आपस में बुरी तरह से लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं. उनकी ये खूनी फाइट देखकर इंटरनेट यूजर्स भी एक बार के लिए खौफ में आ गए. वीडियो इतना खतरनाक है कि उसमें दहाड़ की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है.

दरिंदों के बीच हुआ खूनी संघर्ष

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जहां दो दरिंदे किस्म के जानवर आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं. ये दोनों जात और शरीर से टाइगर यानी बाघ हैं. जंगल में अक्सर अपने एरिया को लेकर ऐसी लड़ाईयां आम होती हैं लेकिन इतनी आसानी से कैमरे में कैद नहीं होती. जंगल से गुजर रही एक सफारी वैन में बैठे पर्यटकों को इस बार ये लड़ाई देखना नसीब हो गया जहां दो बाघ आपस में खूनी संघर्ष करते दिख रहे हैं. दोनों अपने पीछे वाले पैरों पर खड़े हैं और दहाड़ते हुए एक दूसरे पर पंजों से हमला कर रहे हैं.

कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा

ये पूरा नजारा सफारी वैन से पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. नजारा इतना खौफनाक था कि पर्यटक तो पर्यटक, सोशल मीडिया यूजर्स तक की रूह कांप गई. दो दरिंदों की इस लड़ाई पर अब इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है. कोई इस नजारे को बेहद रोमांचक बता रहा है तो कोई चिंता जता रहा है कि इस लड़ाई में एक टाइगर को अपनी जान न देनी पड़ जाए. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. वीडियो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है.

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यूजर्स बोले, हमारी तो रूह कांप गई

वीडियो को Vikram Singh नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...टैरिटरी के लिए फाइट हो रही है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है दोनों दोस्त हैं और ये मौज मस्ती वाली फाइट हो रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... वीडियो देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई.

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