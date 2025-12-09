Video: जेठ की बारात में भाभी ने बग्घी पे चढ़ लगाए ठुमके, डांस उड़ाया ऐसा गर्दा, देखते रह गए लोग- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें धूम धाम से एक बारात निकल रही है, चारों ओर मेहमान हैं और खुशी का माहौल है. दूल्हा पीछे-पीछे बग्गी पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है.
शादियों का सीजन ऑन है, देश में इस सीजन में लाखों शादियां हो रही हैं और होने को हैं. अब शादी का सीजन हो और इसके रुझान सामने न आएं ऐसा कैसे हो सकता है. आपने देवर की शादी में भाभी को डांस करते तो खूब देखा होगा लेकिन क्या कभी किसी महिला को अपने जेठ की बारात में डांस करते देखा है? भारतीय समाज में ज्यादातर महिलाएं अपने जेठ से शर्म खाती हैं और उनके सामने आने से परहेज करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो दिखाया गया है उसने तो मानों इंटरनेट हिला कर रख दिया है.
जेठ की बारात में जमकर नाची भाभी
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें धूम धाम से एक बारात निकल रही है, चारों ओर मेहमान हैं और खुशी का माहौल है. दूल्हा पीछे-पीछे बग्गी पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है. लेकिन इसी में एक महिला जो कि दूल्हे के छोटे भाई की बीवी है बग्गी पर चढ़कर अचानक डांस करने लगती है. जी हां, जेठ की बारात में भाभी को डांस करते देख लोग भी दंग रह जाते हैं, बाराती और घराती हैरत से देखते हैं तो वहीं दूल्हे का छोटा भाई और भाभी मजे से बग्गी पर खड़े होकर ऐसे ठुमके लगाते हैं मानों बस इसी का इंतजार कर रहे थे.
बग्गी पे चढ़ लगाए ठुमके, देखते रह गए लोग
वीडियो में जिस तरह से महिला ने ठुमके लगाए हैं उससे पूरा इंटरनेट हिल गया है. बग्गी पर चढ़कर पूरे आत्मविश्वास से ब्राइडल साड़ी पहनकर भाभी ने जो गर्दा उड़ाया है उसे देखकर बेचारे जेठ जी भी शर्मा जाते हैं. ठुमकों की लज्जत और खूबसूरती की इंतेहा लोगों को अलग ही मोड़ पर ले गई है. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स लेने लगे मजे
वीडियो को lifeofsnehabaliyan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे भी इस दिन का इंतजार है. एक और यूजर ने लिखा...जेठ से पहले आप लोगों की शादी कैसे हो गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दीदी ने तो पूरी निजाम ही पलट दिया.
